Οι ιστορίες του παρελθόντος έχουν ένα ηθικό δίδαγμα και ο Ολυμπιακός πια το ξέρει...

Όλα τα φώτα πέφτουν πάνω τους. Τα λόγια πάνε στην άκρη, η εμπειρία και η θέληση παίρνει την θέση τους και σε συνδυασμό με τον παράγοντα «τύχη» αυτό που μετράει στο τέλος της ημέρας είναι ένα: η κατάκτηση της EuroLeague.

Αν μια εκ των τεσσάρων ομάδων του Final Four το γνωρίζει καλύτερα από κάθε άλλη αυτό, αυτή είναι ο Ολυμπιακός. Όντας για 5η διαδοχική σεζόν πιστό στο ραντεβού του, το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα έχει μπροστά του μια ευκαιρία που όμοια της δεν είχε τα προηγούμενα τέσσερα χρόνια. Να φτάσει ξανά στην κορυφή της Ευρώπης, μέσα στην Αθήνα και το ΟΑΚΑ, μπροστά σε πάνω από 8.000 ερυθρόλευκους φιλάθλους και πολλούς εκατομμύρια ακόμη που θα πανηγυρίσουν στους δρόμους, αν την Κυριακή η δουλειά έχει γίνει με επιτυχία.

Για να συμβεί όμως αυτό, ο Ολυμπιακός πρέπει να κάνει την δική του αναδρομή στο παρελθόν και να «πάρει» μαζί του στο glass floor του T-Center λίγο από κάθε εμπειρία του ως τώρα στα προηγούμενα τέσσερα F4, εκεί όπου για διαφορετικούς λόγους κάθε φορά, το αποτέλεσμα δεν ήταν το επιθυμητό.

Έπαθε, έμαθε και πλέον καλείται να το -απο-δείξει

Απέναντι στη Φενέρ το απόγευμα της Παρασκευής (22/5, 18:00), ο Ολυμπιακός οφείλει να αφήσει πίσω του τις αποτυχίες των προηγούμενων χρόνων, κρατώντας όμως το ηθικό δίδαγμα από κάθε ιστορία του παρελθόντος εδώ και μια πενταετία.

Από το Βελιγράδι και την «μαχαιριά» του Μίσιτς, όταν έφτασε ως αουτσάιντερ μια ανάσα από τον μεγάλο τελικό, το «άδειασμα» του Κάουνας με τον Γιούλ να τον σοκάρει στο φινάλε, στο Βερολίνο και στο περσινό «σοκ» του Άμπου Ντάμπι από την Μονακό του... δικού του, Βασίλη Σπανούλη, οι «ερυθρόλευκοι» του κόουτς Μπαρτζώκα χρωστάνε κάτι στους εαυτούς τους.

Για να πάρουν όμως αυτό που δεν μπόρεσαν ως τώρα, πρέπει να χρησιμοποιήσουν σωστά τις εμπειρίες που απέκτησαν τα προηγούμενα χρόνια, αρχής γενομένης από το ματς με την Φενέρ στον ημιτελικό. Ο τελικός είναι μια άλλη πίστα και εκτός της προετοιμασίας, του τακτικού πλάνου και της παρουσίας του κόσμου στις κερκίδες, χρειάζεται και λίγη τύχη, τύχη που ίσως να μην είχε ο Ολυμπιακός τις προηγούμενες σεζόν.

Ευκαιρία μεγαλύτερη από κάθε προηγούμενη

Αφήνοντας πίσω όσα έχουν γίνει και περνώντας σε αυτά που αναμένονται σε λίγες ώρες, αυτή εδώ μοιάζει να είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία που έχει παρουσιαστεί ως τώρα στον δρόμο του Ολυμπιακού.

Η Φενέρ έρχεται με στόχο την υπεράσπιση της κούπας αλλά βρίσκεται σε μια αγωνιστική πτώση εδώ και αρκετό καιρό, η Ρεάλ ταξίδεψε στην Αθήνα με όπλο την εμπειρία της αλλά με σοβαρές απουσίες (Ταβάρες) και χωρίς το «τρομακτικό» ρόστερ των περασμένων χρόνων και η πρωτάρα Βαλένθια έρχεται χωρίς άγχος, ούτε όμως με το απαραίτητο ειδικό βάρος που απαιτείται για να φτάσει ως το τέλος της διαδρομής.

Όλα, μοιάζουν να έχουν έρθει όπως θα τα ήθελε κάθε φίλος των «ερυθρόλευκων»: F4 στην χώρα τους, στην έδρα του απόντα «αιώνιου» αντιπάλου, με την ομάδα τους να παίζει εξαιρετικό μπάσκετ. Αυτό που μένει πλέον, είναι να φανεί αν ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να «αρπάξει» αυτή την ευκαιρία, για να γράψει τον επίλογο που ονειρεύεται στο... 5ο και φαρμακερό Final Four...