Οι Ιταλοί στέλνουν Τζολάκη - Μουζακίτη πακέτο στην Γιουβέντους με ένα ποσό εκτός ελληνικών δεδομένων

Ο Κωσταντής Τζολάκης και ο Χρήστος Μουζακίτης από την στιγμή που καθιερώθηκαν στον Ολυμπιακό βελτιώνονται συνεχώς και κάνουν πολύ καλές εμφανίσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με αποτέλεσμα να τραβήξουν πάνω τους τα βλέμματα μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων.

Ένας από αυτούς τους συλλόγους, που μάλιστα σύμφωνα με δημοσιεύματα τους θέλει και πακέτο, είναι η Γιουβέντους. Με το μέλλον του Ματία Περίν να είναι αβέβαιο, η «Γηραιά Κυρία» θα χρειαστεί αξιόπιστη λύση πίσω από τον βασικό της τερματοφύλακα, και η περίπτωση του Τζολάκη φαντάζει ιδανική. Επίσης όπως αναφέρουν οι Ιταλοί, ο Χρήστος Μουζακίτης λογίζεται ως μια περίπτωση με το βλέμμα στο μέλλον , καθώς βλέπουν στο πρόσωπό του έναν πολύ εξελίξιμο ποδοσφαιριστή που μπορεί να φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο. Όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος Μίρκο Ντι Νατάλε που ασχολείται με το ρεπορτάζ των «μπιανκονέρι», η Γιούβε μπορεί να βάλει το χέρι βαθιά στην τσέπη και να αποκτήσει τους δυο διεθνείς ποδοσφαιριστές με το ποσό των 50 εκατομμυρίων ευρώ.

💰‼️Per i due talenti seguiti dalla #Juventus (visti sia in UCL a Leverkusen e sia in campionato con il Panseraikos), il portiere Kōnstantinos #Tzolakis e il centrocampista Christos #Mouzakitis, l'#Olympiacos valuta oltre 50mln € (25 Tzolakis e 30 Mouzakitis). https://t.co/T3vKG3j6YH pic.twitter.com/NdgYLtcayB — Mirko Di Natale (@_Morik92_) March 2, 2026

Ο Κωσταντής Τζολάκης έχει σημειώσει 34 συμμετοχές έως τώρα υπερασπιζόμενος την εστία του Ολυμπιακού και η αξία του σύμφωνα με το Transfermarkt εκτιμάται στα 15 εκατομμύρια ευρώ, με το συμβόλαιό του στον Πειραιά να ολοκληρώνεται το 2027. Παράλληλα ο Χρήστος Μουζακίτης έχει χρηματιστηριακή αξία που φτάνει τα 25 εκατομμύρια ευρώ, έχει καταγράψει 32 συμμετοχές με την ερυθρόλευκη φανέλα έχοντας μοιράσει τρείς ασίστ, και το συμβόλαιό του λήγει το καλοκαίρι του 2029.