Οι καλοκαιρινές λήψεις έρχονται πλέον από ψηλά - Δες γιατί

Το καλοκαίρι έχει έναν περίεργο τρόπο να σε κάνει να θέλεις να αποτυπώσεις τα πάντα. Τη θέα από το δωμάτιο του ξενοδοχείου, εκείνη την παραλία που ανακάλυψες τυχαία, τη βόλτα με το σκάφος, το SUP στα ήρεμα νερά ή το ηλιοβασίλεμα που έμοιαζε καλύτερο από όλα τα προηγούμενα.

Μόνο που τα τελευταία χρόνια κάτι έχει αλλάξει. Οι πιο εντυπωσιακές καλοκαιρινές λήψεις δεν προέρχονται πλέον από το κινητό ή μια κλασική φωτογραφική μηχανή. Έρχονται από ψηλά.

Δεν είναι τυχαίο ότι το drone έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο δημοφιλή gadgets των διακοπών. Γιατί σου επιτρέπει να δεις ένα μέρος με τρόπο που δεν μπορείς να δεις όσο βρίσκεσαι μέσα σε αυτό. Ξαφνικά η μικρή παραλία αποκτά άλλο μέγεθος, τα νερά αποκαλύπτουν τα πραγματικά τους χρώματα και μια απλή καλοκαιρινή στιγμή μετατρέπεται σε εικόνα που δύσκολα ξεχνάς.

Το drone μπήκε για τα καλά στη βαλίτσα των διακοπών

Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, το drone ήταν κάτι που έβλεπες κυρίως σε επαγγελματικές παραγωγές, ταξιδιωτικά βίντεο ή φωτογράφους που ασχολούνταν σοβαρά με το αντικείμενο. Σήμερα όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει σημαντικά. Τα σύγχρονα drones είναι μικρότερα, ελαφρύτερα και πολύ πιο εύκολα στη χρήση, γεγονός που τα έχει μετατρέψει σε ένα από τα πιο δημοφιλή gadgets των καλοκαιρινών διακοπών.

Δεν χρειάζεται να είσαι επαγγελματίας φωτογράφος ή δημιουργός περιεχομένου για να τα αξιοποιήσεις. Ένα drone μπορεί να σε ακολουθήσει εύκολα σε μια εκδρομή με σκάφος, σε μια πεζοπορία, σε μια παραλία ή σε μια βόλτα με SUP. Και το σημαντικότερο; Μπορεί να καταγράψει στιγμές που δύσκολα θα αποτύπωνες με οποιαδήποτε άλλη συσκευή.

Για πολλούς ταξιδιώτες, αποτελεί πλέον κομμάτι της συνολικής εμπειρίας. Όχι μόνο επειδή προσφέρει εντυπωσιακές φωτογραφίες και βίντεο, αλλά επειδή σε βοηθά να ξαναζήσεις αργότερα τις διακοπές σου με έναν τρόπο πολύ πιο ολοκληρωμένο και κινηματογραφικό.

Δεν είναι μόνο για επαγγελματίες

Για αρκετό κόσμο, η λέξη drone εξακολουθεί να φέρνει στο μυαλό επαγγελματίες φωτογράφους, κινηματογραφικές παραγωγές ή ανθρώπους που ασχολούνται χρόνια με την αεροφωτογραφία.

Η πραγματικότητα σήμερα είναι πολύ διαφορετική.

Όπως είπαμε, τα σύγχρονα drones είναι πιο μικρά, πιο ελαφριά και πιο εύκολα στη χρήση από ποτέ. Πολλά μοντέλα διαθέτουν αυτόματες λειτουργίες πτήσης, επιστροφή στο σημείο απογείωσης, αποφυγή εμποδίων και έξυπνα προγράμματα λήψης που επιτρέπουν ακόμη και σε έναν αρχάριο να δημιουργήσει εντυπωσιακά πλάνα από τις πρώτες κιόλας ημέρες χρήσης.

Δεν χρειάζεται να έχεις γνώσεις φωτογραφίας ή εμπειρία χειρισμού. Χρειάζεται απλώς λίγη εξοικείωση, λίγη εξάσκηση και φυσικά διάθεση να ανακαλύψεις τον κόσμο από μια νέα γωνία.

Γιατί το drone έχει γίνει το gadget των διακοπών

Δεν είναι τυχαίο ότι βλέπεις όλο και περισσότερους ταξιδιώτες να παίρνουν μαζί τους drone στις καλοκαιρινές αποδράσεις.

Πρώτα απ' όλα επειδή είναι εύκολο να μεταφερθεί. Τα περισσότερα σύγχρονα μοντέλα διπλώνουν και χωρούν εύκολα σε ένα σακίδιο ή σε μια μικρή τσάντα εξοπλισμού.

Έπειτα γιατί μπορεί να καταγράψει στιγμές που καμία άλλη συσκευή δεν μπορεί να αποτυπώσει με τον ίδιο τρόπο. Μια βόλτα με καγιάκ. Ένα ιστιοπλοϊκό που κινείται ανάμεσα σε νησίδες. Μια πεζοπορία σε βουνό. Μια κρυφή παραλία που ανακαλύπτεις μετά από αρκετό περπάτημα.

Και φυσικά γιατί πλέον οι φωτογραφίες και τα βίντεο αποτελούν κομμάτι της ταξιδιωτικής εμπειρίας. Δεν τραβάμε εικόνες μόνο για να τις θυμόμαστε. Τις μοιραζόμαστε, τις επεξεργαζόμαστε, τις ξαναζούμε μήνες αργότερα.

Ένα καλό drone μπορεί να μετατρέψει ένα απλό ταξίδι σε ένα ολόκληρο προσωπικό καλοκαιρινό ημερολόγιο.

Τι να προσέξεις πριν αγοράσεις drone

Αν σκέφτεσαι να αποκτήσεις το πρώτο σου drone, καλό είναι να ξεκινήσεις από τις πραγματικές σου ανάγκες.

Η φορητότητα είναι ίσως το σημαντικότερο στοιχείο για κάποιον που ταξιδεύει. Ένα ελαφρύ και αναδιπλούμενο μοντέλο είναι πολύ πιο εύκολο να σε ακολουθήσει σε νησιά, εκδρομές και καθημερινές μετακινήσεις.

Σημαντικό ρόλο παίζει επίσης η κάμερα. Σήμερα ακόμη και αρκετά προσιτά μοντέλα προσφέρουν εντυπωσιακή ποιότητα εικόνας και σταθεροποίηση που πριν λίγα χρόνια συναντούσαμε μόνο σε ακριβότερες κατηγορίες.

Μην αμελήσεις και τον χρόνο πτήσης. Όσο μεγαλύτερη η αυτονομία, τόσο περισσότερο χρόνο θα έχεις για να απολαύσεις τη λήψη χωρίς να αγχώνεσαι για την μπαταρία. Για πολλούς χρήστες αξίζει επίσης η αγορά μίας επιπλέον μπαταρίας, ειδικά αν σκοπεύουν να βρίσκονται πολλές ώρες εκτός καταλύματος.

Τέλος, έλεγξε τις έξυπνες λειτουργίες πτήσης. Η αυτόματη επιστροφή, η παρακολούθηση θέματος και τα προκαθορισμένα κινηματογραφικά πλάνα μπορούν να κάνουν τη ζωή ενός αρχάριου πολύ πιο εύκολη.

Μερικά πράγματα που δεν πρέπει να ξεχνάς

Το drone είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο, αλλά συνοδεύεται και από ευθύνη.

Πριν από κάθε πτήση, είναι σημαντικό να ενημερώνεσαι για τους κανόνες που ισχύουν στην περιοχή που βρίσκεσαι. Υπάρχουν τοποθεσίες όπου η πτήση απαγορεύεται ή απαιτεί ειδική άδεια. Το ίδιο ισχύει κοντά σε αεροδρόμια, στρατιωτικές εγκαταστάσεις ή συγκεκριμένους προστατευόμενους χώρους.

Εξίσου σημαντικός είναι ο καιρός. Το καλοκαίρι μπορεί να μοιάζει ιδανικό για πτήσεις, όμως τα μελτέμια στα νησιά ή οι ισχυροί άνεμοι μπορούν να δυσκολέψουν σημαντικά τον χειρισμό.

Καλό είναι επίσης να σέβεσαι την ιδιωτικότητα των ανθρώπων γύρω σου. Μια όμορφη λήψη δεν αξίζει αν ενοχλεί όσους απολαμβάνουν τις διακοπές τους δίπλα σου.

Καλές διακοπές!