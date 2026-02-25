Οι «καπνισμένες κάννες» Φλωρίδη - Πολάκη και το... φάντασμα του Τσίπρα

Η άποψη του Παύλου Πολάκη για τη Δικαιοσύνη είναι γνωστή. Την επανέλαβε από βήματος Ολομέλειας όταν κατήγγειλε πως είναι ο θεσμός που «πάσχει πιο βαριά από όλους στην Ελλάδα» και πως «μεγάλο τμήμα» των ανώτερων κλιμακίων της είναι «επίορκο».

Εξίσου γνωστό είναι και ότι ο υπουργός Δικαιοσύνης δεν συνηθίζει να αφήνει αναπάντητες τέτοιες βολές.



«Θίγει βαρύτατα τη θεσμική λειτουργία της Δικαιοσύνης!», κατήγγειλε ο Γιώργος Φλωρίδης και τότε ο Παύλος Πολάκης σχολίασε ειρωνικά από το έδρανο: «ανατριχιάσαμε…».



«Θέλετε να απολύσετε 4.000 δικαστές και να προσλάβετε τους δικούς σας! Θέλετε να βάλετε στη φυλακή όσους δεν χωνεύετε!», επέμεινε ο υπουργός. «Τα λαμόγια θέλουμε να βάλουμε στη φυλακή! Τους κλέφτες», φώναξε ο αψύς.



Και κάπου εκεί «επανεμφανίστηκε» ο Αλέξης Τσίπρας. Παρόλο που δεν βρίσκεται εδώ και πέντε μήνες στη Βουλή, το «φάντασμά» του πλανάται ακόμη πάνω από τα έδρανα.

Ο Φλωρίδης θυμήθηκε τις σχέσεις αγάπης - μίσους των πάλαι ποτέ συνοδοιπόρων στην πρώτη φορά Αριστερά. «Έχετε κάποια εξήγηση γιατί ο πρώην πρωθυπουργός σας, ο οποίος σας είχε περί πολλού, τώρα δεν θέλει να σας δει ούτε ζωγραφιστό;», ρώτησε τον σφακιανό βουλευτή.



«Μιλάς μαζί του και το ξέρεις; Εσύ είσαι γενίτσαρος του Μητσοτάκη, δεν είσαι και του Τσίπρα!», αποκρίθηκε εκείνος.

Κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια.

