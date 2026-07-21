«Οι κόρες της Αρετής»: Αυτές οι γυναίκες φέρνουν τα πάνω - κάτω στον ALPHA - Νέα δραματική σειρά

Μια νέα δραματική σειρά φέρνει το φθινόπωρο ο ALPHA στους δέκτες μας. «Οι κόρες της Αρετής» είναι μια ιστορία γεμάτη έντονα συναισθήματα, συγκρούσεις, οικογενειακά μυστικά και δυνατούς έρωτες. Ας γνωρίσουμε τις τρεις ηρωίδες…

Η Αρετή (Μαριάννα Τουμασάτου), μια χήρα γυναίκα, κουβαλά τις πληγές μιας ζωής γεμάτης στερήσεις. Έχοντας γνωρίσει τη φτώχεια, θα κάνει τα πάντα για να χαρίσει στις δύο κόρες της τη ζωή που η ίδια δεν είχε ποτέ. Η αγάπη της είναι αδιαπραγμάτευτη, όμως η φιλοδοξία της μπορεί να γίνει επικίνδυνη.

Όταν οι ζωές τους διασταυρώνονται με την ισχυρή οικογένεια Κεχαγιά, δύο διαφορετικοί κόσμοι συγκρούονται και η φιλοδοξία, η αγάπη και τα μυστικά θα δοκιμάσουν τις αντοχές και τις σχέσεις όλων.

Η Ναταλία (Ασημένια Βουλιώτη) είναι η μεγάλη κόρη της Αρετής. Δυναμική και ανεξάρτητη. Δεν συμβιβάζεται και αρνείται να ζήσει τη ζωή που σχεδιάζουν οι άλλοι για εκείνη. Η μεγαλύτερη μάχη της, όμως, θα είναι με τον ίδιο της τον εαυτό.

Η Άννα (Γεωργία Μεσαρίτη) είναι η μικρή κόρη της Αρετής. Όμορφη, ευαίσθητη και ονειροπόλα. Βλέπει τον κόσμο με την καρδιά, όμως σύντομα θα αναγκαστεί να ανακαλύψει ότι τα όνειρα έχουν συχνά βαρύ τίμημα.

Στη σειρά παίζουν επίσης οι: Γιάννος Περλέγκας, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Γιούλη Τσαγκαράκη, Σταύρος Τσουμάνης, Δημήτρης Αποστολόπουλος, Γιώργος Ζιάκας, Ιάσονας Χρόνης, Δώρα Χρυσικού, Βιργινία Ταμπαροπούλου, Φώτης Πετρίδης, Ευφημία Καλογιάννη, Μάνια Παπαδημητρίου, Αλεξία Καλτσίκη και Ράνια Σχίζα.