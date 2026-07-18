«Οι κόρες της Αρετής»: Αυτό είναι το story του νέου καθημερινού σίριαλ του ALPHA (βίντεο)

«Οι κόρες της Αρετής», μια ιστορία για τη μητρική αγάπη, τη φιλοδοξία και τις επιλογές που καθορίζουν τη ζωή μας, έρχεται το φθινόπωρο στον ALPHA και είναι γεμάτη έντονα συναισθήματα, δυνατούς χαρακτήρες, μεγάλους έρωτες κι ανατροπές που δοκιμάζουν τα όρια της οικογένειας, της αγάπης και της ανθρώπινης αντοχής.

Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται η Αρετή (Μαριάννα Τουμασάτου). Μια χήρα γυναίκα που μεγάλωσε μέσα στη φτώχεια και είναι αποφασισμένη να εξασφαλίσει στις δύο κόρες της τη ζωή που η ίδια στερήθηκε. Η μικρή κόρη της, η Άννα, είναι όμορφη, ευαίσθητη κι ονειροπόλα, ενώ η μεγάλη, η Ναταλία, δυναμική, ανεξάρτητη κι ανυπότακτη, αρνείται να ακολουθήσει τον δρόμο που της χαράζουν οι άλλοι.

Η ζωή τους αλλάζει όταν έρχονται σε επαφή με την οικογένεια Κεχαγιά, μία από τις πιο ισχυρές κι εύπορες οικογένειες της πόλης. Πίσω από την εικόνα της δύναμης και της επιτυχίας, ο αυστηρός πατέρας Λεωνίδας Κεχαγιάς και τα τέσσερα παιδιά του κουβαλούν μυστικά, ανεκπλήρωτες επιθυμίες και βαθιές οικογενειακές ρωγμές.

Καθώς οι δύο οικογένειες συναντιούνται, δύο διαφορετικοί κόσμοι συγκρούονται. Η φιλοδοξία, η αγάπη, οι ταξικές αντιθέσεις και τα κρυμμένα μυστικά θα δοκιμάσουν τις σχέσεις όλων.

Η ταυτότητα της σειράς

Συμμετέχουν: Μαριάννα Τουμασάτου, Γιάννος Περλέγκας, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Γιούλη Τσαγκαράκη, Σταύρος Τσουμάνης, Ασημένια Βουλιώτη, Δημήτρης Αποστολόπουλος, Γιώργος Ζιάκας, Γεωργία Μεσαρίτη, Ιάσονας Χρόνης, Δώρα Χρυσικού, Βιργινία Ταμπαροπούλου, Φώτης Πετρίδης, Ευφυμία Καλογιάννη, Μαριάννα Πουρέγκα, Δανάη Καλούτσα, Αθηνά Ροδίτου, Φοίβος Παπακώστας, Μελίνα Βαμπούλα, Χρύσα Κλούβα, Ηλέκτρα Γεννατά.

Στον ρόλο της Καιτούλας η Μάνια Παπαδημητρίου, στον ρόλο της Έφης η Αλεξία Καλτσίκη, στον ρόλο της Αφροδίτης η Ράνια Σχίζα.

Σενάριο: Κατερίνα Γιαννάκου

Σκηνοθεσία: Μιχάλης Κωνσταντάτος

Η σειρά είναι βασισμένη στο τουρκικό στο format MRS. FAZILET AND HER DAUGHTERS (FAZILET HANIM VE KIZLARI), σε δημιουργία Avşar Film, παραγωγή Şükrü Avşar και σενάριο Sırma Yanık.