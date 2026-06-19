«Οι κόρες της Αρετής»: Η νέα δραματική σειρά του ALPHA με την Μαριάννα Τουμασάτου και Ασημένια Βουλιώτη

Ο ALPHA συνεχίζει να επενδύει δυναμικά στη μυθοπλασία, προετοιμάζοντας νέες παραγωγές για την επόμενη τηλεοπτική χρονιά. Μετά την ολοκλήρωση της σειράς «Να μ' αγαπάς», τη θέση της στο πρόγραμμα του σταθμού αναμένεται να πάρει η νέα δραματική σειρά με τίτλο «Οι κόρες της Αρετής».

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η νέα παραγωγή βασίζεται σε σύγχρονο τουρκικό σίριαλ και προορίζεται για την καθημερινή ζώνη προβολής των 20:00.

Ανάμεσα στα πρώτα ονόματα που έχουν «κλειδώσει» για το καστ βρίσκεται η Μαριάννα Τουμασάτου, την οποία οι τηλεθεατές παρακολουθούν φέτος στη σειρά «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι».

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα σειρά θα έχει και η Ασημένια Βουλιώτη, η οποία ξεχώρισε μέσα από τις «Ψυχοκόρες» και την κινηματογραφική ταινία «Υπάρχω», όπου υποδύθηκε τη Μαρινέλλα.

Μετά τη συνεργασία τους στο «Σπίτι δίπλα στο ποτάμι», οι δύο ηθοποιοί φαίνεται πως θα συναντηθούν ξανά τηλεοπτικά, αυτή τη φορά στις «Κόρες της Αρετής», σε μια παραγωγή που αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα νέα δυνατά χαρτιά του ALPHA για τη σεζόν 2026-2027.

Το επόμενο διάστημα αναμένονται περισσότερες πληροφορίες για το υπόλοιπο καστ και την πλοκή της σειράς, με τις «Κόρες της Αρετής» να συγκαταλέγονται ήδη ανάμεσα στις πιο πολυσυζητημένες νέες αφίξεις της επόμενης τηλεοπτικής σεζόν.