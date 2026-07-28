«Οι κόρες της Αρετής» - Οι πρώτες φωτογραφίες απ’ τα γυρίσματα της νέας σειράς του ALPHA

Η νέα μεγάλη δραματική σειρά του ALPHA «Οι κόρες της Αρετής» έχει ήδη ξεκινήσει τα γυρίσματά της και οι πρώτες εικόνες μάς δίνουν μια μικρή γεύση απ’ τη σειρά που θα καθηλώσει τη νέα τηλεοπτική σεζόν.

Με ένα δυνατό καστ, κινηματογραφική ατμόσφαιρα και τις οδηγίες του έμπειρου σκηνοθέτη Μιχάλη Κωνσταντάτου, η σειρά ετοιμάζεται να αφηγηθεί μια ιστορία γεμάτη έντονα συναισθήματα, μεγάλους έρωτες, οικογενειακά μυστικά και συγκρούσεις που θα αλλάξουν για πάντα τις ζωές των ηρώων.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η Αρετή (Μαριάννα Τουμασάτου), μια μητέρα που είναι αποφασισμένη να προσφέρει στις δύο κόρες της τη ζωή που η ίδια στερήθηκε. Είναι μια χήρα που κουβαλά τις πληγές μιας ζωής γεμάτης στερήσεις. Έχοντας γνωρίσει τη φτώχεια, θα κάνει τα πάντα για να χαρίσει στις δύο κόρες της τη ζωή που η ίδια δεν είχε ποτέ. Η αγάπη της είναι αδιαπραγμάτευτη, όμως η φιλοδοξία της μπορεί να γίνει επικίνδυνη.

Η Ναταλία (Ασημένια Βουλιώτη) είναι η μεγάλη κόρη της Αρετής. Δυναμική και ανεξάρτητη. Δεν συμβιβάζεται και αρνείται να ζήσει τη ζωή που σχεδιάζουν οι άλλοι για εκείνη. Η μεγαλύτερη μάχη της, όμως, θα είναι με τον ίδιο της τον εαυτό.

Η Άννα (Γεωργία Μεσαρίτη) είναι η μικρή κόρη της Αρετής. Όμορφη, ευαίσθητη και ονειροπόλα. Βλέπει τον κόσμο με την καρδιά, όμως σύντομα θα αναγκαστεί να ανακαλύψει ότι τα όνειρα έχουν συχνά βαρύ τίμημα.

Όταν οι ζωές τους διασταυρώνονται με την ισχυρή οικογένεια Κεχαγιά, δύο διαφορετικοί κόσμοι συγκρούονται και η φιλοδοξία, η αγάπη και τα μυστικά θα δοκιμάσουν τις αντοχές και τις σχέσεις όλων.