Ισπανία: Οι εντυπωσιακές πριγκίπισσες φωτογραφήθηκαν με το τρόπαιο του Μουντιάλ όπως πριν 16 χρόνια

Ολόκληρη η Ισπανία είναι στο πόδι και πανηγυρίζει την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο Ντε Λα Φουέντε και οι παίκτες του κατατρόπωσαν την προηγούμενη πρωταθλήτρια, Αργεντινή και σήκωσαν το πολυπόθητο τρόπαιο για δεύτερη φορά στην ιστορία.

Όλος ο κόσμος κατέκλεισε την Μαδρίτη και πανηγύριζε το τρόπαιο μαζί με τους ποδοσφαιριστές, κάτι που σίγουρα θα ήθελαν να κάνουν και οι κόρες του Βασιλιά της Ισπανίας, οι Πριγκίπισσες Λεονόρ και Σοφία, όμως λόγω του τίτλου τους αυτό δεν ήταν δυνατόν. Οι ίδιες όμως βρέθηκαν στην Αμερική μαζί με τον πατέρα τους Φελίπε και πανηγύρισαν εκεί την κατάκτηση του Μουντιάλ, ενώ πόζαραν και με το βαρύτιμο τρόπαιο που τους έδωσε ο Λαμίν Γιαμάλ μετά την λήξη. Μάλιστα αυτή η φωτογραφία δεν έχει βγει για πρώτη φορά.

Το 2010 όταν η Ισπανία κατακτούσε για πρώτη φορά το Παγκόσμιο Κύπελλο, οι δυο Πριγκίπισσες είχαν βγεί και τότε φωτογραφία με την κούπα. Βέβαια τότε η Λεονόρ και η Σοφία ήταν μόλις τριών και πέντε ετών αντίστοιχα, όταν τους είχε δώσει το τρόπαιο ο τότε αρχηγός της «φούρια ρόχα» Ίκερ Κασίγιας. Τότε ως μωρά δεν ήξεραν τι κρατάνε στα χέρια τους, ρώρα όμως, 16 χρόνια μετά η ίδια φωτογραφία έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία για τις δυο πανέμορφες κοπέλες.