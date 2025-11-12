Οι κουζίνες αερίου δηλητηριάζουν αργά τα σπίτια μας – Το κρυφό κόστος για την κοινωνία

Μια νέα μελέτη από τη Νέα Ζηλανδία αποκαλύπτει ότι οι οικιακές εστίες αερίου αποτελούν σημαντική πηγή ρύπανσης μέσα στο σπίτι, με τεράστιο – αν και αόρατο – οικονομικό και υγειονομικό κόστος. Οι ερευνητές υπολόγισαν ότι η ζημιά στην υγεία από μια μόνο κουζίνα αερίου μπορεί να φτάσει τα 5.000 δολάρια ετησίως, λόγω πρόωρων θανάτων, νοσηλειών και παιδικού άσθματος.

Για δεκαετίες, το μαγείρεμα με αέριο θεωρούνταν η «καθαρή» και πρακτική επιλογή. Όμως οι νέες επιστημονικές αποδείξεις δείχνουν πως το υγραέριο είναι επιβλαβές. Κατά τη χρήση – αλλά και όταν η συσκευή είναι σβηστή – εκπέμπονται ρύποι όπως διοξείδιο του αζώτου και μικροσωματίδια, που εισχωρούν βαθιά στους πνεύμονες και προκαλούν χρόνιες παθήσεις. Έρευνες στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ έχουν συνδέσει αυτές τις ουσίες με αυξημένο κίνδυνο άσθματος στα παιδιά και μείωση του προσδόκιμου ζωής έως και δύο χρόνια.

Το κόστος του υγραερίου

Όπως γράφεται στο ZME Science, η νέα μελέτη, που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Αρχής Ενεργειακής Αποδοτικότητας της Νέας Ζηλανδίας, δεν περιορίστηκε στα προβλήματα υγείας, αλλά υπολόγισε και τους οικονομικούς δείκτες. Προχώρησε σε εκτιμήσεις για το κόστος κάθε ασθένειας ή θανάτου που συνδέεται με τη χρήση αερίου. Οι αριθμοί προκαλούν σοκ: η ετήσια «υγειονομική δαπάνη» για μια οικιακή κουζίνα φτάνει τα 5.258 δολάρια, ενώ για τις σόμπες χωρίς καμινάδα (vent-free) το νούμερο εκτοξεύεται στα 11.680 δολάρια ανά συσκευή. Ακόμα πιο επικίνδυνα αποδείχθηκαν τα τζάκια ανοιχτής καύσης, με ετήσιο κόστος 31.000 δολάρια.

Οι επιπτώσεις στην κοινωνία

Οι οικονομολόγοι αξιοποίησαν τον δείκτη Value of Statistical Life (VoSL) που χρησιμοποιούν οι κυβερνήσεις για να αποτιμήσουν πόσο αξίζει η μείωση του κινδύνου θανάτου στον πληθυσμό. Σύμφωνα με τα δεδομένα του 2025, το ποσό αυτό ανέρχεται σε περίπου 9 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ ανά ζωή. Όταν λοιπόν ένα παιδί νοσήσει από άσθμα ή ένας ενήλικας πεθάνει πρόωρα λόγω ρύπων στο σπίτι, η απώλεια αυτή δεν είναι μόνο συναισθηματική – μεταφράζεται και σε οικονομική ζημιά για ολόκληρη την κοινωνία.

Αξιοσημείωτο είναι πως το μεγαλύτερο μέρος αυτής της «ζημιάς» δεν το πληρώνουν τα νοσοκομεία, αλλά οι ίδιες οι οικογένειες, μέσα από απώλεια παραγωγικότητας, μειωμένη ποιότητα ζωής και αυξημένα έξοδα περίθαλψης. Οι ερευνητές υπολόγισαν ότι το ετήσιο δημοσιονομικό κόστος – οι άμεσες νοσηλείες – ανέρχεται μόλις στα 129 δολάρια ανά νοικοκυριό. Αντίθετα, το συνολικό κοινωνικό κόστος, δηλαδή η πραγματική επίπτωση στην οικονομία και την ευημερία, ξεπερνά τα 9.000 δολάρια.

Ανυπολόγιστο το πραγματικό μέγεθος

Κι όμως, οι αριθμοί αυτοί πιθανότατα υποτιμούν το πραγματικό μέγεθος του προβλήματος. Το μοντέλο της έρευνας βασίστηκε σε δεδομένα προηγούμενων ετών και δεν έλαβε υπόψη τις επιπτώσεις στους νέους ενήλικες ή τις επιπρόσθετες συνέπειες μακροχρόνιας έκθεσης στους ρύπους. Με απλά λόγια, η ζημιά μπορεί να είναι ακόμη μεγαλύτερη.

Παρότι η μελέτη πραγματοποιήθηκε στη Νέα Ζηλανδία, τα συμπεράσματα αφορούν κάθε χώρα. Οι φυσικοί και χημικοί μηχανισμοί που καθιστούν το αέριο επικίνδυνο είναι ίδιοι παντού. Οι αναθυμιάσεις από τα καυστικά αέρια δεν γνωρίζουν σύνορα – ούτε χρειάζεται να έχεις κακή μόνωση για να υποστείς τις επιπτώσεις τους. Στην πραγματικότητα, τα σύγχρονα, καλά μονωμένα σπίτια παγιδεύουν πιο εύκολα τους ρύπους, αυξάνοντας τη συγκέντρωσή τους στον αέρα.