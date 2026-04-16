Κυνισμός πριν τον θάνατο της Μυρτώς: «Θα πεθάνει ρε-Όχι το 166, πέτα τις σύριγγες»- Όλη η δικογραφία

Συγκλονίζουν τα στοιχεία της δικογραφίας για τις τελευταίες στιγμές της 19χρονης Μυρτώς στο Αργοστόλι. Η κατάθεση του φίλου της κοπέλας Ο.Σ. αποκαλύπτει το χάος που επικράτησε στο δωμάτιο όταν η κοπέλα άρχισε να παρουσιάζει σπασμούς μετά τη χρήση κοκαΐνης.

Ενώ η Μυρτώ «έσβηνε», οι κατηγορούμενοι φέρονται να διαφωνούσαν για την κλήση στο ΕΚΑΒ, ενώ μετά τη μεταφορά της αναίσθητης κοπέλας στον δρόμο, ακολούθησε μια οργανωμένη επιχείρηση «καθαρισμού».

Ο Ο.Σ. παρέμεινε στο διαμέρισμα για να εξαφανίσει αποτυπώματα και βιολογικό υλικό, ενώ ο «αρσιβαρίστας» Γ.Ε. επέστρεψε για να τον βοηθήσει, προσπαθώντας να εξαφανίσουν κάθε ίχνος της παρουσίας τους και των ναρκωτικών ουσιών. Η κυνικότητα των δραστών κορυφώθηκε όταν είπαν ψέματα στους διασώστες ότι βρήκαν τυχαία την κοπέλα στον δρόμο και δεν τη γνώριζαν.

Οι διάλογοι σοκάρουν

Η δικογραφία περιγράφει μια σοκαριστική αλληλουχία γεγονότων που ξεκίνησε από τη χρήση ναρκωτικών και κατέληξε σε μια απέλπιδα προσπάθεια συγκάλυψης.

Σύμφωνα με την απολογία του Ο.Σ., η Μυρτώ έχασε τις αισθήσεις της εντός του καταλύματος «YASEMI». Αντί για άμεση ιατρική βοήθεια, οι εμπλεκόμενοι φαίνεται πως προέταξαν την προστασία τους από τον νόμο.

Οι διάλογοι που προκύπτουν από τις καταθέσεις δείχνουν ότι υπήρξε πανικός, αλλά και μια παγερή μεθοδικότητα. Ο Ο.Σ. παραδέχεται ότι επικοινώνησε με τον αρσιβαρίστα (Γ.Ε.) για την προμήθεια κοκαΐνης.

Για τη δεύτερη δόση ισχυρίστηκε ότι επειδή η 19χρονη «επιθυμούσε περισσότερη ποσότητα ναρκωτικής ουσίας», ο Γ.Ε. έφυγε και επέστρεψε μετά από λίγη ώρα προμηθεύοντάς τους εκ νέου.

Όταν η κατάσταση της κοπέλας επιδεινώθηκε ραγδαία καθώς ενώ βρίσκονταν στο δωμάτιο, «έχασε τις αισθήσεις της» και προσπάθησαν να την επαναφέρουν χωρίς αποτέλεσμα, οι κατηγορούμενοι δεν ειδοποίησαν αμέσως τις αρχές από το σημείο. Αντιθέτως, ο Γ.Ε. και ο V.Z. μετέφεραν την κοπέλα αναίσθητη στο οδόστρωμα, απέναντι από το κατάστημα «ΛΑΔΟΚΟΛΛΑ», για να φαίνεται ότι βρέθηκε τυχαία εκεί.

Όπως καταθέτει ο ίδιος: «Ο Γ.Ε. μου είπε "μην πάρεις το 166 από εδώ, θα μπλέξουμε". Εγώ του φώναζα "πεθαίνει το κορίτσι, πρέπει να κάνουμε κάτι", αλλά εκείνος επέμενε να τη βγάλουμε έξω».

Αυτή η απόφαση στάθηκε μοιραία. Αντί για άμεση ιατρική βοήθεια, προτεραιότητα δόθηκε στην «απολύμανση» του χώρου. Ο φίλος της 19χρονης (Ο.Σ.) περιγράφει τη στιγμή που οι άλλοι δύο μετέφεραν τη Μυρτώ: «Μου είπαν "κάτσε εδώ και καθάρισε τα πάντα. Μην αφήσεις ούτε τρίχα". Άρχισα να σκουπίζω με οινόπνευμα τις επιφάνειες που ακουμπήσαμε». Η δικογραφία σημειώνει ότι ο αρσιβαρίστας (Γ.Ε.) επέστρεψε αργότερα στο δωμάτιο 10 για να βεβαιωθεί ότι δεν έμεινε κανένα ίχνος. «Ήρθε πίσω και με ρώτησε "τα κινητά τα πήρες; Τις σύριγγες και τα χαρτιά τα πέταξες;"», αναφέρει ο κατηγορούμενος.



Η σκηνοθεσία στον δρόμο και οι διάλογοι με το ΕΚΑΒ

Η συγκάλυψη συνεχίστηκε και ενώπιον των διασωστών. Όταν το ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο όπου είχαν παρατήσει την κοπέλα, ο Γ.Ε. και ο V.Z. υποδύθηκαν τους περαστικούς. Σύμφωνα με την κατάθεση του διασώστη: «Τους ρωτήσαμε αν την ξέρουν και μας απάντησαν "Όχι, τυχαία περνούσαμε και την είδαμε έτσι πεσμένη. Δεν ξέρουμε ποια είναι"».

Η εξαφάνιση του κινητού

Σύμφωνα πάντα με στοιχεία της δικογραφίας στις 07:00 το πρωί, ο Ο.Σ. φίλος της 19χρονης έστειλε μήνυμα μέσω Instagram σε φίλη της θανούσης, ενημερώνοντάς την ότι το κινητό της Μυρτώς βρίσκεται στην καφετέρια «ΣΟΥΛΑΤΣΟ». Η Αστυνομία διαπίστωσε ότι οι δράστες το είχαν εναποθέσει εκεί «σκοπίμως» για να μην βρεθεί πάνω της ή στον χώρο του εγκλήματος

Αυτή η ψευδής δήλωση, σε συνδυασμό με την απόκρυψη του κινητού της τηλεφώνου σε άλλη τοποθεσία, αποδεικνύει, σύμφωνα με τις Αρχές, μια προσχεδιασμένη προσπάθεια παραπλάνησης της δικαιοσύνης, την ίδια στιγμή που μια νεαρή κοπέλα άφηνε την τελευταία της πνοή αβοήθητη.