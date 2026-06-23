Οι λαγοκέφαλοι «ταξίδεψαν» μέχρι τις ΗΠΑ: «Αν σε δαγκώσουν, μπορεί να σου κόψουν το δάχτυλο»

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Διεθνείς διαστάσεις έχει λάβει το ζήτημα της εξάπλωσης των λαγοκέφαλων στη Μεσόγειο, με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης να αναδεικνύουν τον κίνδυνο που συνδέεται με το ιδιαίτερα επιθετικό και δηλητηριώδες είδος.

Σε δημοσίευμα που αναπαράγεται από αμερικανικά ΜΜΕ, επισημαίνεται ότι οι λαγοκέφαλοι απειλούν δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της Μεσογείου, επιτίθενται σε λουόμενους και καταστρέφουν τα αλιεύματα που βρίσκονται στα δίχτυα των ψαράδων.

«Μπορεί να σου κόψει το δάχτυλο»

Χαρακτηριστική είναι η περιγραφή του 43χρονου ψαρά από την Κρήτη, Αλέξη Χαραλαμπάκη, ο οποίος μίλησε στο AFP κατά τη διάρκεια αλιευτικής εξόρμησης.

«Αν σε δαγκώσει ένας από αυτούς, απλώς θα σου κόψει το δάχτυλο. Δεν αφήνει τίποτα πίσω», ανέφερε, κρατώντας έναν λαγοκέφαλο, σύμφωνα με το δημοσίευμα που επικαλείται η New York Post.

Οι λαγοκέφαλοι διαθέτουν εξαιρετικά ισχυρά δόντια, ενώ παράλληλα θεωρούνται επικίνδυνοι καθώς περιέχουν τοξίνες που τους καθιστούν ακατάλληλους για κατανάλωση.

Η εξάπλωση στα ελληνικά νερά

Από τις πρώτες μεμονωμένες εμφανίσεις τους το 2005 μέχρι σήμερα, οι λαγοκέφαλοι έχουν εξαπλωθεί σε μεγάλο μέρος των ελληνικών θαλασσών.

Πρόκειται για λεσέψιους μετανάστες, δηλαδή είδη που εισήλθαν στη Μεσόγειο μέσω της Διώρυγας του Σουέζ και σταδιακά εγκαταστάθηκαν στα νερά της περιοχής.

Σήμερα η παρουσία τους καταγράφεται σε πολλές περιοχές του Αιγαίου, της Κρήτης, των Δωδεκανήσων, αλλά και σε άλλες θαλάσσιες ζώνες της Ανατολικής Μεσογείου.

Η συνεχής εξάπλωση του είδους προκαλεί έντονο προβληματισμό στην επιστημονική κοινότητα, στους επαγγελματίες αλιείς και στις τοπικές κοινωνίες, καθώς επηρεάζει τη θαλάσσια βιοποικιλότητα, δημιουργεί προβλήματα στην αλιεία και αυξάνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια όσων δραστηριοποιούνται στη θάλασσα.