Οι λέξεις που λέμε συνέχεια, αλλά δεν ξέρουμε στα ελληνικά

Με το μικρόφωνο του FLASH, ο Βαγγέλης Μουλαράς βγήκε στους δρόμους και έβαλε τους περαστικούς σε μια διαφορετική δοκιμασία: να βρουν τις ελληνικές αποδόσεις λέξεων που χρησιμοποιούμε σχεδόν καθημερινά, αλλά σπάνια αποκαλούμε με την επίσημη ελληνική τους ονομασία.

Στο γλωσσικό quiz, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν πώς λέγονται στα ελληνικά λέξεις όπως internet, ping pong, tattoo και φερμουάρ, με τις αντιδράσεις να είναι αυθόρμητες και πολλές φορές ξεκαρδιστικές.

Αρκετοί δυσκολεύτηκαν να θυμηθούν ότι το internet αποδίδεται ως διαδίκτυο, ενώ το ping pong είναι η επιτραπέζια αντισφαίριση. Τη μεγαλύτερη έκπληξη, ωστόσο, προκάλεσε η λέξη δερματοστιξία, η επίσημη ελληνική ονομασία του tattoo, την οποία ελάχιστοι γνώριζαν.

Στο δεύτερο μέρος του παιχνιδιού οι ρόλοι αντιστράφηκαν. Ο Βαγγέλης Μουλάρας έδωσε στους παίκτες την ελληνική λέξη τορμοσυνάπτης και τους ζήτησε να βρουν την ξενική που χρησιμοποιούμε όλοι στην καθημερινότητά μας. Παρά τις ευφάνταστες απαντήσεις, η σωστή λύση ήταν το... φερμουάρ.

Το αποτέλεσμα ήταν ένα απολαυστικό βίντεο με αυθόρμητες αντιδράσεις, χιούμορ και ενδιαφέρουσες γλωσσικές πληροφορίες, που αποδεικνύει πως πολλές ελληνικές λέξεις υπάρχουν, αλλά έχουν σχεδόν εξαφανιστεί από την καθημερινή μας ομιλία.

