Οι λόγοι που 9 παραλίες σε Χίο και Πάρο έχασαν τη «Γαλάζια Σημαία» - Τι έδειξαν οι έλεγχοι

Σε αυστηρούς ελέγχους προχώρησε και φέτος η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης που αποδίδει το καθεστώς της «Γαλάζιας Σημαίας» στις ελληνικές παραλίες, με 9 να χάνουν αυτή τη διάκριση για το 2026.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τις εξής παραλίες σε Πάρο και Χίο:

Ακτή Λιβάδια, Δήμος Πάρου

Ακτή Λογαράς, Δήμος Πάρου

Ακτή Μάρπησσα/Χρυσή Ακτή, Δήμος Πάρου

Ακτή Πούντα, Δήμος Πάρου

Ακτή Αγ. Ισίδωρος, Δήμος Χίου

Ακτή Αγ. Παρασκευή, Δήμος Χίου

Ακτή Γιόσωνας, Δήμος Χίου

Ακτή Δασκαλόπετρα, Δήμος Χίου

Ακτή Κοντάρι, Δήμος Χίου

Τα κριτήρια που δεν πληρούνταν

Οι λόγοι που φέτος αυτές οι παραλίες αποσύρθηκαν από τον εθνικό και διεθνή κατάλογο και έχασαν το βραβείο, έγκεινται κυρίως είτε στο ότι δεν οργανώθηκαν τη φετινή κολυμβητική περίοδο, είτε διαπιστώθηκε ότι δεν πληρούσαν τα αυστηρά κριτήρια του Προγράμματος από τις μέχρι τώρα αξιολογήσεις, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Εταιρείας για την Προστασία της Φύσης.

Όπως επισημαίνει ο οργανισμός: «Σύμφωνα με τη διαδικασία του Προγράμματος, οι αξιολογητές της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης και διεθνείς αξιολογητές που έκαναν απροειδοποίητες επισκέψεις, διαπίστωσαν ελλείψεις στην επιβεβλημένη τήρηση των κριτηρίων που αφορούσαν συγκεκριμένα σε: παροχή υπηρεσιών προς τους λουόμενους και επισκέπτες (συμπεριλαμβανομένων των ΑΜΕΑ), ασφάλεια λουομένων/επισκεπτών, καθαριότητα και ορθή πληροφόρηση».

Εξαιρετικά νερά

Παρά αυτές τις πλημμέλειες που κόστισαν τη «Γαλάζια Σημαία» στις 9 παραλίες της Χίου και της Πάρου, αυτό δεν σημαίνει πως η ποιότητα της θάλασσας σε αυτές τις περιοχές δεν είναι καλή. Το αντίθετο, μάλιστα, επισημαίνεται στην ανακοίνωση της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης.

Συγκεκριμένα υπογραμμίζεται πως «Τονίζουμε ότι η απόσυρση στις εν λόγω ακτές γίνεται για λόγους πλημμελούς οργάνωσης και ότι η ποιότητα των νερών κολύμβησης παραμένει, κατά τα πρότυπα του Προγράμματος, εξαιρετική».

Σημειώνεται, τέλος, πως οι έλεγχοι της Εταιρείας συνεχίζονται και το επόμενο διάστημα, όποτε και πιθανά να δούμε και άλλες καθαιρέσεις από τον κατάλογο της «Γαλάζιας Σημαίας».