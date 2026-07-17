Οι μεγάλες περίοδοι ακινησίας αυξάνουν τον κίνδυνο θανάτου από καρκίνο, δείχνει μελέτη

Η καθιστική ζωή αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικά της σύγχρονης καθημερινότητας. Πολλές ώρες μπροστά στον υπολογιστή, στην τηλεόραση ή στο αυτοκίνητο έχουν συνδεθεί εδώ και χρόνια με αυξημένο κίνδυνο για παχυσαρκία, διαβήτης, καρδιαγγειακά νοσήματα και πρόωρο θάνατο. Μια νέα μεγάλη μελέτη όμως δείχνει ότι δεν έχει σημασία μόνο ο συνολικός χρόνος που περνά κάποιος καθιστός, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο αυτός ο χρόνος κατανέμεται μέσα στην ημέρα. Πιο συγκεκριμένα, οι μεγάλες περίοδοι συνεχόμενης ακινησίας φαίνεται να συνδέονται με μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου και θανάτου από καρκίνο, ενώ όταν το κάθισμα διακόπτεται συχνά με μικρές κινήσεις, η εικόνα είναι διαφορετική.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό PLOS Medicine, βασίστηκε σε δεδομένα από 91.292 συμμετέχοντες της μεγάλης βρετανικής βάσης δεδομένων UK Biobank. Οι ερευνητές παρακολούθησαν τους ανθρώπους αυτούς για διάμεσο διάστημα περίπου 12 ετών, εξετάζοντας αν ο τρόπος με τον οποίο περνούσαν τον χρόνο τους σε καθιστική κατάσταση σχετιζόταν με την εμφάνιση διαφόρων μορφών καρκίνου και με τους θανάτους από τη νόσο.

Πώς έγινε η μελέτη

Σε αντίθεση με πολλές προηγούμενες έρευνες που βασίζονται στις απαντήσεις των ανθρώπων για το πόσες ώρες κάθονται ή γυμνάζονται, οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν ειδικές συσκευές καταγραφής κίνησης. Οι συμμετέχοντες φορούσαν επιταχυνσιόμετρα στον καρπό τους για επτά ημέρες. Οι συσκευές αυτές κατέγραφαν με ακρίβεια πότε κάποιος ήταν ακίνητος, πότε περπατούσε ή έκανε άλλου τύπου δραστηριότητα και πόσο έντονη ήταν αυτή.

Στη συνέχεια οι ερευνητές χώρισαν την καθιστική συμπεριφορά σε δύο βασικές κατηγορίες. Η πρώτη αφορούσε τις μεγάλες, συνεχόμενες περιόδους καθιστικής ζωής, δηλαδή διαστήματα τουλάχιστον 30 λεπτών όπου το άτομο παρέμενε σχεδόν ακίνητο. Η δεύτερη αφορούσε την καθιστική ζωή που διακοπτόταν συχνά από μικρές κινήσεις.

Οι αναλύσεις έλαβαν υπόψη πολλούς παράγοντες που μπορεί να επηρεάζουν τον κίνδυνο καρκίνου, όπως την ηλικία, το φύλο, το κάπνισμα, την κατανάλωση αλκοόλ, τη διατροφή, την εκπαίδευση, την οικονομική κατάσταση και άλλα προβλήματα υγείας.

Οι μεγάλες περίοδοι ακινησίας ήταν το πρόβλημα

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι κάθε επιπλέον ώρα παρατεταμένης καθιστικής συμπεριφοράς την ημέρα συνδεόταν με περίπου 9% υψηλότερο κίνδυνο θανάτου από καρκίνο. Αντίθετα, η καθιστική συμπεριφορά που διακοπτόταν με συχνές κινήσεις φάνηκε να έχει αντίστροφη σχέση. Οι άνθρωποι που περνούσαν περισσότερο χρόνο σε «διακεκομμένη» καθιστική συμπεριφορά είχαν χαμηλότερο κίνδυνο τόσο για θάνατο από καρκίνο όσο και για εμφάνιση συνολικά καρκίνου. Η μελέτη βρήκε παρόμοιες τάσεις σε αρκετές μορφές καρκίνου, μεταξύ των οποίων ο καρκίνος του μαστού, του πνεύμονα και ορισμένες μορφές καρκίνου που σχετίζονται με την παχυσαρκία ή τον διαβήτη τύπου 2.

Ένα ακόμη σημαντικό εύρημα ήταν ότι η αντικατάσταση μέρους του χρόνου παρατεταμένου καθίσματος με οποιαδήποτε μορφή κίνησης μπορούσε να συνδέεται με μικρότερο κίνδυνο. Για παράδειγμα, η αντικατάσταση μίας ώρας παρατεταμένης καθιστικής ζωής με ελαφριά δραστηριότητα, όπως περπάτημα χαμηλής έντασης ή δουλειές στο σπίτι, συνδέθηκε με περίπου 12% χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου από καρκίνο. Ακόμη και μικρότερα διαστήματα πιο έντονης άσκησης, όπως πέντε λεπτά έντονης δραστηριότητας, συσχετίστηκαν με μεγαλύτερη μείωση κινδύνου.

Γιατί μπορεί να συμβαίνει αυτό

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η παρατεταμένη ακινησία μπορεί να επηρεάζει αρνητικά τον οργανισμό μέσω πολλών μηχανισμών. Η πολύωρη ακινησία σχετίζεται με χειρότερο έλεγχο του σακχάρου στο αίμα, αυξημένη φλεγμονή και αλλαγές στον μεταβολισμό, παράγοντες που έχουν συνδεθεί με την ανάπτυξη ορισμένων μορφών καρκίνου.

Αντίθετα, ακόμη και μικρά διαλείμματα κίνησης μπορούν να βοηθήσουν το σώμα να ρυθμίσει καλύτερα τη γλυκόζη και την κυκλοφορία του αίματος.

Η διακεκομμένη ακινησία η απάντηση στη σύγχρονη καθιστική ζωή

Οι επιστήμονες τονίζουν ότι το μήνυμα δεν είναι πως κάποιος πρέπει απαραίτητα να κάνει έντονη άσκηση για να προστατευθεί. Για πολλούς ανθρώπους, ιδιαίτερα μεγαλύτερης ηλικίας ή με προβλήματα υγείας, ένας πιο ρεαλιστικός στόχος μπορεί να είναι η μείωση των μεγάλων περιόδων ακινησίας. Για παράδειγμα, ένα σύντομο περπάτημα μέσα στην ημέρα, λίγα λεπτά όρθιας δραστηριότητας ή ένα διάλειμμα από την καρέκλα μπορούν να αποτελέσουν απλές αλλαγές με πιθανό όφελος.

Παρά τους όποιους περιορισμούς, η έρευνα προσθέτει ένα νέο στοιχείο στην κατανόηση της σχέσης ανάμεσα στην καθημερινή κίνηση και την υγεία. Το βασικό μήνυμα είναι ότι δεν αρκεί μόνο να μετράμε τις ώρες που καθόμαστε. Εξίσου σημαντικό φαίνεται να είναι να αποφεύγουμε τις μεγάλες συνεχόμενες περιόδους ακινησίας και να βρίσκουμε τρόπους να κινούμαστε περισσότερο μέσα στην ημέρα.