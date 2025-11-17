Οι μέλισσες… αποκωδικοποιούν Μορς: Ο εγκέφαλος «σπόρος» που γκρεμίζει όσα ξέραμε για τη νοημοσύνη

Προσπαθήστε να φανταστείτε έναν εγκέφαλο μικρότερο από έναν σπόρο παπαρούνας. Κι όμως, αυτό το μικροσκοπικό νευρικό θαύμα αποδεικνύεται ικανό να επεξεργάζεται αφηρημένες έννοιες, σχεδόν ανθρώπινου επιπέδου. Οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι οι βομβίνοι Bombus terrestris, οι γνωστές χνουδωτές μέλισσες, μπορούν να «διαβάσουν» οπτικά μοτίβα και να τα αποκωδικοποιήσουν βάσει… χρονικής διάρκειας. Με απλά λόγια; Μαθαίνουν κάτι εξαιρετικά κοντινό στον κώδικα Μορς.

Το πείραμα που ανατρέπει τη λογική

Στο Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου, ο ερευνητής Alex Davidson και η ομάδα του έστησαν μια φαινομενικά απλή δοκιμασία: ένα μικρό «δωμάτιο εκπαίδευσης» με δύο LED που αναβόσβηναν διαφορετικά, το ένα με αργούς, μακρούς παλμούς και το άλλο με σύντομους, γρήγορους.

Κίνητρο; Ζάχαρη. Γιατί ως γνωστόν, «με το μέλι πείθεις»

Οι μέλισσες έμαθαν πολύ γρήγορα ποια λάμψη οδηγεί στη γλυκιά ανταμοιβή και ποια στην πικρή κινίνη. Και δεν μιλάμε για τυχαία επιτυχία: πέτυχαν 75% σωστές επιλογές, δηλαδή πάνω από 15 στα 20 περάσματα.

Για να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ότι οι μέλισσες απλώς… μύριζαν τη ζάχαρη, οι επιστήμονες αφαίρεσαν πλήρως την ανταμοιβή. Κι όμως, οι βομβίνοι συνέχισαν να επιλέγουν το οπτικό μοτίβο που παλαιότερα συνδεόταν με τη γλυκιά επιβράβευση.

Από ένστικτο; Όχι. Από μνήμη και επεξεργασία διάρκειας φωτός; Ναι. Αυτή η συμπεριφορά επιβεβαιώνει ότι οι μέλισσες μπορούν να επεξεργάζονται «χρονική πληροφορία», κάτι που μέχρι σήμερα θεωρούσαμε προνόμιο μεγαλύτερων ζώων.

Ένας εγκέφαλος-μινιατούρα, μεγάλες γνωστικές δυνατότητες

Το εύρημα ενισχύει την εικόνα των βομβίνων ως απρόσμενα ευφυών εντόμων. Δεν είναι η πρώτη φορά: Μπορούν να μαθαίνουν και να διδάσκουν άλλους βομβίνους την επίλυση γρίφων. Μπορούν να «τραυματίζουν» φύλλα φυτών για να επιταχύνουν τεχνητά την ανθοφορία, μια στοιχειώδης μορφή «γεωργικής πρακτικής» για να έχουν προβάδισμα στο νέκταρ. Με άλλα λόγια, η νοημοσύνη δεν μετριέται σε κυβικά εκατοστά εγκεφάλου.

Πώς εξηγείται αυτή η ικανότητα; Οι δύο επικρατέστερες θεωρίες

Οι επιστήμονες εξετάζουν δύο πιθανές εξηγήσεις:

1. Εξέλιξη από προϋπάρχουσες δεξιότητες

Ίσως η ικανότητα αυτή να είναι παράγωγο άλλων συμπεριφορών, όπως:

ακριβής παρακολούθηση κινήσεων στον χώρο

συντονισμός εντός της φωλιάς

αξιολόγηση περιβαλλοντικών ερεθισμάτων σε πραγματικό χρόνο

2. Έμφυτη νευρωνική ιδιότητα

Η επεξεργασία χρόνου ίσως αποτελεί θεμελιώδη λειτουργία των νευρώνων, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή την πολυπλοκότητα του εγκεφάλου.

Αν ισχύει αυτό, τότε μιλάμε για μια ικανότητα που βρίσκεται βαθιά «ενσωματωμένη» στο νευρικό σύστημα, όχι μόνο των μελισσών αλλά ίσως και πολλών άλλων ειδών.

Συμπέρασμα: Το μέγεθος δεν μετράει - τουλάχιστον όχι για τη νοημοσύνη

Οι βομβίνοι αποδεικνύουν ότι ακόμη και ένας εγκέφαλος στο μέγεθος σπόρου παπαρούνας μπορεί να επεξεργαστεί σύνθετες έννοιες, να μάθει μοτίβα, να θυμάται και να παίρνει αποφάσεις. Μια μικρή μέλισσα, ένα μεγάλο μάθημα: Η ευφυΐα στη φύση εμφανίζεται εκεί όπου δεν την περιμένουμε.