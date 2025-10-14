Οι μέλισσες «θυμούνται» χαρακτηριστικά του τοπίου που περιέχει την τροφή τους, λέει μελέτη

Ο χορός των μελισσών (waggle dance) είναι μια εντυπωσιακή μορφή επικοινωνίας, που επιτρέπει την ενημέρωση της κυψέλης για την περιοχή όπου υπάρχει τροφή. Νέα έρευνα που δημοσιεύεται στο περιοδικό Current Biology δείχνει ότι τα εν λόγω έντομα επεξεργάζονται συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του τοπίου που είδε η χορεύτρια-μέλισσα κατά τη διάρκεια της πτήσης της προς την τροφή.

Με τον χορό τους οι μέλισσες-πλοηγοί στέλνουν μήνυμα στην αποικία για το πού υπάρχει τροφή: μεταφέρουν πληροφορίες για την απόσταση και τη διεύθυνση του πόρου. Σύμφωνα με την κλασική θεώρηση, οι νέες (στρατολογημένες) εργάτριες (recruits) που παρακολουθούν τον χορό αποκωδικοποιούν μόνο αυτή την αριθμητική πληροφορία — «πέτα 200 μέτρα προς τα βορειοανατολικά», ας πούμε — και στη συνέχεια πετούν προς το σημείο. Ωστόσο, σύμφωνα με τη νέα μελέτη, η ενημέρωσή τους δεν αφορά μόνο αποστάσεις και κατευθύνσεις, αλλά και συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του τοπίου.

Πώς ο χορός των μελισσών μεταδίδει πληροφορίες για το τοπίο

Στην έρευνα, οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν ραντάρ για να καταγράψουν τις πτήσεις των εργατριών μελισσών που είχαν παρακολουθήσει έναν χορό. Οι ερευνητές εκπαίδευσαν μερικές μέλισσες (χορεύτριες) με μια πτήση πάνω από ένα επιμήκη δρόμο από χαλίκι. Οι υπόλοιπες (οι recruits) αφού παρακολούθησαν τον χορό, αφέθηκαν είτε στην κυψέλη είτε σε δύο άλλες θέσεις (R1, R2) εντός της εξερευνημένης περιοχής. Η R1 βρισκόταν κοντά σε παρόμοιο δρόμο (σχετικά παράλληλο με αυτόν που είδε η χορεύτρια), ενώ η R2 βρισκόταν σε επίπεδο λιβάδι χωρίς ορατό δρόμο.

Οι μέλισσες ανακαλούν από μνήμης εικόνες που δεν είδαν οι ίδιες

Παρατηρήθηκε ότι οι μέλισσες που βρέθηκαν στο σημείο με τον δρόμο πέταξαν με τρόπο πολύ παρόμοιο με εκείνες που ξεκίνησαν από τη κυψέλη, ενώ όσες ξεκίνησαν από το λιβάδι είχαν πιο ανομοιογενείς και λιγότερο ευθύγραμμες πτήσεις.

Η συμπεριφορά αυτή δεν μπορεί να εξηγηθεί από έμφυτες τάσεις ή προηγούμενη μάθηση για το να ακολουθούν δρόμους. Οι έλεγχοι απέκλεισαν ότι οι μέλισσες απλώς ακολουθούν τυχαία τα χαρακτηριστικά του τοπίου. Αντίθετα, φαίνεται ότι ανακαλούν από τη μνήμη τους χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος που είχε δει η χορεύτρια, ακόμα κι αν ξεκινούν από διαφορετική θέση.

Αυτό σημαίνει ότι η επικοινωνία μέσω του χορού δεν περιορίζεται στις οδηγίες για διεύθυνση και απόσταση, αλλά περιλαμβάνει και αναπαράσταση του χώρου και συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του τοπίου. Αυτά τα αξιοθαύμαστα έντομα συνδυάζουν τις πληροφορίες του χορού με τη δική τους μνήμη του περιβάλλοντος, κάτι που μοιάζει με ένα είδος γνωστικού χάρτη.

Ο ρόλος των προσδοκιών

Με τα ευρήματα αυτά αναδεικνύεται μια πολύπλοκη νοητική τους ικανότητα, όπου η συμβολική επικοινωνία συνδέεται με χωρική μνήμη, επιτρέποντάς τους να πλοηγούνται με ακρίβεια και να προσαρμόζονται στο τοπίο. Επομένως, δεν αρκούνται στο να εκτελούν απλώς εντολές, αλλά ενσωματώνουν τις πληροφορίες που λαμβάνουν με βάση την εμπειρία τους και τις προσδοκίες τους για το περιβάλλον.

Συνολικά, η έρευνα αυτή δείχνει ότι οι εργάτριες που παρακολουθούν τον χορό παρατηρούν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του τοπίου, τα οποία η χορεύτρια είχε δει. Ο χορός ενεργοποιεί αναμνήσεις του χώρου και συνθέτει μια πιο σύνθετη μορφή επικοινωνίας και πλοήγησης από ό,τι πιστεύαμε μέχρι τώρα, υπογραμμίζοντας την εντυπωσιακή γνωστική ικανότητα αυτών των εντόμων.