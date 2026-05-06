Οι Metallica έκαναν το πρώτο τους soundcheck και το ΟΑΚΑ «δονείται»

Σε καθαρούς ρυθμούς metal έχει ήδη «πάρει φωτιά» το ΟΑΚΑ, καθώς η ομάδα παραγωγής των Metallica έκανε σήμερα το πρώτο sound check, ρίχνοντας μια πρώτη εκκωφαντική γεύση από αυτό που έρχεται και που πολλοί ήδη αποκαλούν τη συναυλία της χρονιάς.

Έξω από το Ολυμπιακό Στάδιο το σκηνικό θυμίζει απόλυτη rock υπερπαραγωγή. Φορτηγά, λεωφορεία της περιοδείας και τεράστιοι γερανοί έχουν «καταλάβει» τον χώρο, στήνοντας βήμα-βήμα μια μικρή πόλη γύρω από το στάδιο. Εκεί ετοιμάζεται η θρυλική 360° σκηνή της περιοδείας M72, που έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, με την ένταση ήδη να ανεβαίνει πριν καν ξεκινήσει το show.

Οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού πήραν μια πρώτη γεύση

Όμως, την πρώτη γεύση είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν από πολλοί κοντά οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού που εκείνη την ώρα κατευθύνονταν προς το κλειστό γήπεδο αφού σήμερα πραγματοποιηθεί η τέταρτη κρίσιμη αναμέτρηση με τη Βαλένθια. Όπως είναι λογικό, οι δοκιμές ήχου από τη συναυλία των Metallica «έκοψαν» για λίγο τη ροή της κίνησης και τράβηξαν την προσοχή.

Ο δυνατός και καθαρός ήχος έκανε αρκετούς από τους φιλάθλους να σταματήσουν έξω από το Στάδιο, με πολλούς να σηκώνουν τα κινητά τους για να καταγράψουν τις πρώτες νότες της ηχητικής… καταιγίδας που αναμένεται να κορυφωθεί το Σάββατο.

​Η Αθήνα «ανοίγει» την ευρωπαϊκή περιοδεία του 2026

​Η Ελλάδα έχει την τιμητική της, καθώς το Σάββατο 9 Μαΐου 2026, το ΟΑΚΑ θα είναι ο πρώτος σταθμός της επέκτασης της M72 World Tour για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά. Μετά από μια περιοδεία που έχει σπάσει κάθε ρεκόρ παγκοσμίως, οι Metallica επέλεξαν την Αθήνα για να ξεκινήσουν το νέο ευρωπαϊκό τους ταξίδι, το οποίο περιλαμβάνει συνολικά 16 εμφανίσεις.

Υπενθυμίζεται ότι το line-up της μεγάλης βραδιάς συμπληρώνουν οι εκρηκτικοί Gojira και οι Knocked Loose.