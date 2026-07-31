Οι Metallica ξεχώρισαν και αποθέωσαν τη διασκευή του «The Unforgiven II» της Πηνελόπη Αναστασοπούλου
Η Ελληνίδα καλλιτέχνιδα κατέκτησε σημαντική διεθνή διάκριση και οι Metallica της έδωσαν το πράσινο φως για να κυκλοφορήσει επίσημα
Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου έκανε ένα σημαντικό βήμα στη μουσική της πορεία, μετατρέποντας μια ξεχωριστή διάκριση σε επίσημη δισκογραφική κυκλοφορία.
Η ηθοποιός και τραγουδίστρια παρουσίασε τη δική της εκδοχή του «The Unforgiven II», λίγες εβδομάδες αφότου η ερμηνεία της ξεχώρισε στον παγκόσμιο διαγωνισμό #GetTheReLoadOut, που διοργάνωσαν οι ίδιοι οι Metallica με αφορμή την επανέκδοση του άλμπουμ ReLoad.
Η αναγνώριση από τους Metallica
Η διασκευή της βρέθηκε ανάμεσα στις δημιουργίες που επέλεξε να αναδείξει το θρυλικό συγκρότημα, το οποίο της απένειμε τον τίτλο «Honorable Mention» και τη μοιράστηκε μέσα από τον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram.
Η διάκριση προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, καθώς η Πηνελόπη Αναστασοπούλου ξεχώρισε ανάμεσα σε χιλιάδες συμμετοχές από όλο τον κόσμο.
Η πρώτη συνεργασία με τη Minos EMI
Μετά τη θερμή ανταπόκριση που γνώρισε η ερμηνεία της, η διασκευή κυκλοφόρησε πλέον επίσημα από τη Minos EMI, a Universal Music Company, δίνοντας τη δυνατότητα στο κοινό να ακούσει ολόκληρη τη δική της καλλιτεχνική προσέγγιση στο εμβληματικό τραγούδι των Metallica.
Με σεβασμό στο πρωτότυπο έργο, αλλά και τη δική της μουσική ταυτότητα, η Πηνελόπη Αναστασοπούλου παρουσιάζει μια διασκευή που έχει ήδη κερδίσει την αναγνώριση των ίδιων των δημιουργών του τραγουδιού.