Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου έκανε ένα σημαντικό βήμα στη μουσική της πορεία, μετατρέποντας μια ξεχωριστή διάκριση σε επίσημη δισκογραφική κυκλοφορία.

Η ηθοποιός και τραγουδίστρια παρουσίασε τη δική της εκδοχή του «The Unforgiven II», λίγες εβδομάδες αφότου η ερμηνεία της ξεχώρισε στον παγκόσμιο διαγωνισμό #GetTheReLoadOut, που διοργάνωσαν οι ίδιοι οι Metallica με αφορμή την επανέκδοση του άλμπουμ ReLoad.

Η αναγνώριση από τους Metallica

Η διασκευή της βρέθηκε ανάμεσα στις δημιουργίες που επέλεξε να αναδείξει το θρυλικό συγκρότημα, το οποίο της απένειμε τον τίτλο «Honorable Mention» και τη μοιράστηκε μέσα από τον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram.

Η διάκριση προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, καθώς η Πηνελόπη Αναστασοπούλου ξεχώρισε ανάμεσα σε χιλιάδες συμμετοχές από όλο τον κόσμο.

#getthereloadout ♬ πρωτότυπος ήχος - Penelope Anastasopoulou @penelope.anastasopoulou I ‘ve always had a deep connection to this song. Now more than ever. So I decided we should give it a go. So here it is. We worked on it with respect and loads of love Special thanks to my partner in everything @fotisbenardo for pouring all his love and talent on the drums as a guest to the band, recorded the whole thing, mixed and mastered it in two days time. Thank you @john_nikolopoulos for being so generous with your time and providing this amazing result in such short notice. I ‘m forever grateful 🙏 @hercbooze welcome aboard my friend, it’s an honour to have you by my side. Love you and admire you to the moon and back 🙌 @spy_das I thank the universe for you every day for making you the monster guitarist that you are and I ‘m more than words can describe, grateful to perform with you every single time. You can watch the whole version of the song on YouTube link in bio #TheUnforgivenII

Η πρώτη συνεργασία με τη Minos EMI

Μετά τη θερμή ανταπόκριση που γνώρισε η ερμηνεία της, η διασκευή κυκλοφόρησε πλέον επίσημα από τη Minos EMI, a Universal Music Company, δίνοντας τη δυνατότητα στο κοινό να ακούσει ολόκληρη τη δική της καλλιτεχνική προσέγγιση στο εμβληματικό τραγούδι των Metallica.

Με σεβασμό στο πρωτότυπο έργο, αλλά και τη δική της μουσική ταυτότητα, η Πηνελόπη Αναστασοπούλου παρουσιάζει μια διασκευή που έχει ήδη κερδίσει την αναγνώριση των ίδιων των δημιουργών του τραγουδιού.