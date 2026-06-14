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Στη διάρκεια της Μεγάλης Ύφεσης, όταν εκατομμύρια Αμερικανοί πάλευαν να επιβιώσουν, ένας τραπεζίτης σε μια μικρή πόλη της Φλόριντα παρατήρησε κάτι παράξενο: ακόμη και οι φτωχότεροι πελάτες του συνέχιζαν να αγοράζουν Coca-Cola. Η διαπίστωση αυτή οδήγησε σε μία από τις πιο απίθανες επενδυτικές ιστορίες του 20ού αιώνα.

Σήμερα το Quincy της Φλόριντα μοιάζει με δεκάδες άλλες μικρές αμερικανικές επαρχιακές πόλεις. Με πληθυσμό λιγότερο από 7.000 κατοίκους, ήσυχους δρόμους και ελάχιστα στοιχεία που να προδίδουν τον πλούτο του παρελθόντος του, δύσκολα θα φανταζόταν κανείς ότι κάποτε θεωρούνταν η πλουσιότερη πόλη κατά κεφαλήν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Κι όμως, για δεκαετίες το Quincy ήταν γνωστό ως η πόλη των «Coca-Cola millionaires».

Η ιστορία ξεκινά στις αρχές της δεκαετίας του 1930, στην καρδιά της Μεγάλης Ύφεσης. Οι τράπεζες κατέρρεαν, οι επιχειρήσεις έκλειναν και η ανεργία σάρωνε τη χώρα. Την ίδια περίοδο, ένας τοπικός τραπεζίτης, ο Pat Munroe, παρατηρούσε καθημερινά τις συνήθειες των πελατών του. Κάτι του είχε τραβήξει την προσοχή.

Ακόμη και όταν οι άνθρωποι δεν είχαν σχεδόν καθόλου χρήματα, συνέχιζαν να ξοδεύουν το τελευταίο τους νόμισμα για ένα μπουκάλι Coca-Cola.

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Μια επένδυση που έμοιαζε αυτονόητη

Η Coca-Cola είχε εισαχθεί στο χρηματιστήριο το 1919 με τιμή περίπου 40 δολάρια ανά μετοχή. Λίγα χρόνια αργότερα, λόγω προβλημάτων στην αγορά ζάχαρης και δυσκολιών των εμφιαλωτών της εταιρείας, η μετοχή είχε υποχωρήσει περίπου στα 19 δολάρια.

Για πολλούς επενδυτές εκείνης της εποχής, η μετοχή φαινόταν προβληματική. Για τον Munroe, όμως, η εικόνα ήταν διαφορετική.

Αν οι άνθρωποι συνέχιζαν να αγοράζουν Coca-Cola ακόμη και στις χειρότερες οικονομικές συνθήκες, τότε το προϊόν διέθετε κάτι σπάνιο: μια σχεδόν ακατάβλητη ζήτηση.

Έτσι άρχισε να αγοράζει μετοχές και όχι μόνο για τον εαυτό του.

Ο Munroe ήταν από τους πιο σεβαστούς ανθρώπους της περιοχής. Όταν αγρότες, δάσκαλοι ή καταστηματάρχες επισκέπτονταν την τράπεζά του για δάνειο, εκείνος συχνά τους πρότεινε να επενδύσουν ένα μέρος των χρημάτων σε μετοχές της Coca-Cola.

Η συμβουλή του ήταν απλή: Αγόρασε. Κράτα. Μην πουλήσεις.

Σε μια εποχή όπου οι περισσότεροι προσπαθούσαν απλώς να επιβιώσουν, η ιδέα να επενδύσει κανείς σε μετοχές φαινόταν παράτολμη. Ωστόσο, αρκετοί κάτοικοι τον εμπιστεύτηκαν και αυτή η εμπιστοσύνη αποδείχθηκε χρυσός.

Καθώς η Coca-Cola αναπτυσσόταν σε παγκόσμιο κολοσσό, οι κάτοικοι του Quincy άρχισαν να λαμβάνουν ολοένα και μεγαλύτερα μερίσματα.

Για πολλούς, τα χρήματα αυτά λειτουργούσαν σαν ένα δεύτερο εισόδημα. Όταν οι σοδειές καταστρέφονταν, η οικονομία έμπαινε σε ύφεση και οι τιμές των αγροτικών προϊόντων κατέρρεαν, τα μερίσματα της Coca-Cola συνέχιζαν να καταφθάνουν.

Με τον καιρό, οι μετοχές πέρασαν από γενιά σε γενιά, δημιουργώντας οικογενειακές περιουσίες που ξεπερνούσαν κατά πολύ τα δεδομένα μιας μικρής αγροτικής κοινότητας.

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Οι «Coca-Cola millionaires»

Μέχρι τα μέσα του 20ού αιώνα, τουλάχιστον 67 κάτοικοι της πόλης είχαν αποκτήσει περιουσίες εκατομμυρίων δολαρίων χάρη στις μετοχές τους.

Ο αριθμός μπορεί να μη φαίνεται εντυπωσιακός σήμερα. Όμως τότε το Quincy αριθμούσε μόλις λίγες χιλιάδες κατοίκους.

Αναλογικά, ήταν ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά εκατομμυριούχων που είχε γνωρίσει ποτέ αμερικανική πόλη.

Κάπως έτσι γεννήθηκε το παρατσούκλι «Coca-Cola Millionaires». Η ιστορία του Quincy συχνά παρουσιάζεται ως η μεγαλύτερη απόδειξη της δύναμης των μακροπρόθεσμων επενδύσεων.

Όμως ίσως το πιο ενδιαφέρον στοιχείο να είναι άλλο.

Ο Pat Munroe δεν διέθετε πολύπλοκα μοντέλα, αλγόριθμους ή εσωτερική πληροφόρηση. Η επενδυτική του θεωρία βασιζόταν σε μια απλή παρατήρηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς.

Είδε ότι σε περιόδους κρίσης οι άνθρωποι εγκαταλείπουν πολλά πράγματα, αλλά όχι όλα.

Και πίστεψε ότι ένα προϊόν που οι καταναλωτές αρνούνται να αποχωριστούν ακόμη και στις δυσκολότερες στιγμές ίσως αποτελούσε την καλύτερη επένδυση που μπορούσε να κάνει αναφέρει δημοσίευμα του bosshunting.

Σχεδόν έναν αιώνα αργότερα, η μικρή πόλη της Φλόριντα παραμένει ένα από τα πιο εντυπωσιακά παραδείγματα του πώς μια φαινομενικά ασήμαντη καθημερινή συνήθεια μπορεί να αλλάξει την οικονομική μοίρα ολόκληρης μιας κοινότητας.