Οι Μπακς «λύγισαν» εντός έδρας από τους Γουίζαρντς - Ξανά κορυφαίος ο Αντετοκούνμπο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο άφησε για λίγο στην... άκρη τις μεταγραφικές σειρήνες και έδωσε συνέχεια στις εξαιρετικές του εμφανίσεις. Ο «Greek Freak» εντυπωσίασε για τρίτο διαδοχικό παιχνίδι στο NBA, όμως αυτή τη φορά η ομάδα του δεν έφτασε στη νίκη.

Οι Μιλγουόκι Μπακς ηττήθηκαν (114-113) από τους Ουάσινγκτον Γουίζαρντς, οι οποίοι είχαν κορυφαίους τους Κάρινγκτον (20 πόντοι, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ) και Σαρ (20 πόντοι, 11 ριμπάουντ, 2 ασίστ). Άξιος συμπαραστάτης του Αντετοκούνμπο για τα «ελάφια» ο Κέβιν Πόρτερ (19 πόντοι, 6 ριμπάουντ, 5 ασίστ).

Ο «Greek Freak» τελείωσε τον αγώνα με 33 πόντους, 15 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε 28 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα στο παρκέ.

Οι Μπακς ξεκίνησαν δυνατά το παιχνίδι και στο τέλος του πρώτου δωδεκαλέπτου προηγούνταν με 32-30. Οι δύο ομάδες παρέμεναν κοντά στο σκορ και πήγαν στα αποδυτήρια με τους Ουίζαρντς να προηγούνται 62-65. Οι διαφορές εκμηδενίζονταν γρήγορα και οι δύο αντίπαλοι διαδέχονταν ο ένας τον άλλο το προβάδισμα.

Παρά το γεγονός πως τα «ελάφια» προηγήθηκαν με τρεις πόντους (113-110) 1 λεπτό και 15 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του αγώνα, δεν κατόρθωσαν να κερδίσουν, αφού οι Γουίζαρντς «χτύπησαν» στην τελευταία φάση με τον Σι Τζέι ΜακΚόλουμ να σκοράρει στην εκπνοή, χαρίζοντας στους φιλοξενούμενους την νίκη.

Η ομάδα από το Μιλγούοκι βρίσκεται στην 11η θέση της Ανατολής με ρεκόρ 14-20. Στο 8-24 συνεχίζουν οι Ουάσινγκτον Γουίζαρντς.

Τα αποτελέσματα της Τετάρτης (31/12)