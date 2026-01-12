Οι μυστηριώδεις εξαφανίσεις και το μακάβριο τέλος: Η σκοτεινή ιστορία της Club Atlético Los Andes

Το ποδόσφαιρο της Αργεντινής είναι γεμάτο πάθος, ένταση, αλλά και μεγάλη πολιτική φόρτιση. Υπάρχει μια άγνωστη για πολλούς ιστορία, αυτή της Club Atlético Los Andes στα τέλη της δεκαετίας του ’70, όταν το ποδόσφαιρο συνέχιζε κανονικά, ενώ γύρω του... άνθρωποι εξαφανίζονταν.





Το ποδόσφαιρο υπό την στρατιωτική σκιά

Την περίοδο 1976–1983, η Αργεντινή βρισκόταν υπό στρατιωτική δικτατορία. Χιλιάδες πολίτες χαρακτηρίστηκαν «εχθροί του κράτους» και εξαφανίστηκαν χωρίς ίχνος. Οι περισσότεροι γνωρίζουν το τι ακριβώς συνέβαινε. Λίγοι όμως γνωρίζουν πώς αυτό άγγιξε άμεσα μια μικρή, ιστορική ποδοσφαιρική ομάδα των προαστίων του Μπουένος Άιρες. Η Los Andes δεν ήταν γίγαντας του ποδοσφαίρου, όμως υπήρξε μια ομάδα λαϊκής βάσης, με παίκτες που ζούσαν στις ίδιες γειτονιές με τους οπαδούς τους. Κάτι που όπως φαίνεται αποδείχθηκε μοιραίο...



Οι παίκτες που δεν γύρισαν ποτέ και... εξαφανίστηκαν

Μεταξύ 1977 και 1979, τρεις ποδοσφαιριστές της Los Andes... εξαφανίστηκαν την ώρα που ούτε υπήρξαν ανακοινώσεις για τραυματισμούς, ούτε ήταν προγραμματισμένη κάποια αποχώρηση ποδοσφαιριστή, με τα Μέσα της Αργεντινής να κάνουν αναφορά για... προσωπικούς λόγους. Όμως η αλήθεια δεν άργησε να αποκαλυφθεί.



Αργότερα, από μαρτυρίες συγγενών και παλιών παραγόντων, προέκυψε ότι τουλάχιστον δύο εξ αυτών είχαν συλληφθεί λόγω πολιτικής δραστηριότητας εκτός γηπέδου, λόγω της συμμετοχής τους σε φοιτητικούς κύκλους και συνδικάτα. Κανείς εξ αυτών δεν επέστρεψε σπίτι..



Η σιωπή ως μηχανισμός επιβίωσης και μια αναγνώριση που άργησε

Το πιο σκοτεινό κομμάτι αυτής της ιστορίας δεν είναι οι εξαφανίσεις. Είναι η απόλυτη σιωπή που τις ακολούθησε. Η διοίκηση της ομάδας δεν ρώτησε ποτέ δημόσια τι απέγιναν οι παίκτες που εξαφανίστηκαν, ενώ ταυτόχρονα οι συμπαίκτες τους, δεν μιλούσαν για αυτό, με τους αγώνες να συνεχίζονται κανονικά. Σύμφωνα με μαρτυρίες που ήρθαν στο φως δεκαετίες αργότερα, υπήρξε μια άτυπη προειδοποίηση προς συλλόγους, ώστε να μην ανακατεύονται.



Το 2000, η Los Andes αναγνώρισε επίσημα ότι ποδοσφαιριστές της υπήρξαν θύματα της δικτατορίας και μάλιστα έφτιαξαν ένα μικρό μνημείο για να τους τιμήσουν έστω και... καθυστερημένα, με κενά στα μητρώα και στα ονόματα που δεν έφτασαν ποτέ τα 30 τους έτη.



Η ιστορία της Los Andes δεν είναι απλά μια ακόμη τραγωδία στον κόσμο του ποδοσφαίρου. Είναι μια σκοτεινή ιστορία μιας καθημερινότητας μέσα στον φόβο για μια ομάδα που έπαιζε, ενώ κάποιοι από τους παίκτες της δεν ήταν πια ζωντανοί. Και αυτό ίσως είναι το πιο ανατριχιαστικό κομμάτι αυτού του συλλόγου.