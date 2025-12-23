Οι νέες πιθανότητες για τον πρωταθλητή Ελλάδας: Το φαβορί, το αουτσάιντερ και ο Παναθηναϊκός

Η ολοκλήρωση της 15ης «στροφής» της Stoiximan Super League, έφερε την ΑΕΚ στην κορυφή της βαθμολογίας, έπειτα από τη νίκη της με 2-1 επί του ΟΦΗ με ανατροπή, σε συνδυασμό με την απώλεια βαθμών του Ολυμπιακού, ο οποίος έμεινε στο 1-1 με την Κηφισιά.

Στο ντέρμπι της αγωνιστικής, ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, ο «Δικέφαλος του Βορρά» ήταν απόλυτος κυρίαρχος και επικράτησε εύκολα με 2-0, πλησιάζοντας τον Ολυμπιακό στον πόντο και παραμένοντας στο -2 από την ΑΕΚ.

Την ίδια στιγμή, ο Λεβαδειακός συνεχίζει την ξέφρενη πορεία του, παραμένοντας τέταρτος με 28 βαθμούς, ενώ ο Παναθηναϊκός έχασε κι΄ άλλο έδαφος, μένοντας στους 22 και την έκτη θέση, 15 βαθμούς μακριά από την κορυφή, έχοντας ωστόσο ένα ματς λιγότερο.

Οι πιθανότητες για τον πρωταθλητή Ελλάδας

Η γνωστή σελίδα Football Meets Data, παρέθεσε τις πιθανότητες κάθε ομάδας, τόσο για την κατάκτηση του τίτλου, όσο και για την είσοδο τους στην τετράδα που οδηγεί στην Ευρώπη.

Παρά το γεγονός ότι «γκρεμίστηκε» από την κορυφή, ο Ολυμπιακός παραμένει το φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου, με τις πιθανότητες του ωστόσο, να είναι εμφανώς μειωμένες, σε σχέση με το ξεκίνημα της σεζόν, όπου κυμαίνονταν από το 70 μέχρι το 75%. Οι «ερυθρόλευκοι», τη δεδομένη χρονική στιγμή, έχουν 58,9%.

Πίσω τους η ΑΕΚ, η οποία έχει πετύχει επτά σερί νίκες στη Super League και 10 σε όλες τις διοργανώσεις, με τις πιθανότητες τις να έχουν εκτοξευτεί στο 22,8%, ενώ λίγο πιο κάτω, βρίσκεται ο ΠΑΟΚ με 18,2%.

Οι ελπίδες του Παναθηναϊκού, είναι μόνο μαθηματικές και αντιστοιχούν στο πενιχρό, 0,2%. Ελάχιστες είναι και οι πιθανότητες του «τριφυλλιού» να τερματίσει στην πρώτη τριάδα και συγκεκριμένα 10% αθροιστικά.

Όσον αφορά την τετράδα, οι «πράσινοι» παραμένουν φαβορί, με το ποσοστό τους να ανέρχεται στο 60%, ενώ το αντίστοιχο του εντυπωσιακού φέτος Λεβαδειακού, είναι 28,3%.