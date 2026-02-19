Γιατί οι μεγαλύτερες γυναίκες έλκονται από άντρες με γένια ενώ οι νεότερες όχι και τόσο

Μια νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Adaptive Human Behavior and Physiology επιχειρεί να φωτίσει πώς αλλάζουν τα κριτήρια των γυναικών όσο περνούν από την αναπαραγωγική ηλικία στην εμμηνόπαυση, σε σχέση με την επιλογή συντρόφου. Τα ευρήματα δείχνουν ότι η ηλικία και η ορμονική κατάσταση δεν επηρεάζουν μόνο τη βιολογία, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αξιολογούνται χαρακτηριστικά όπως τα γένια, η σωματική διάπλαση και η ένταση των ανδρικών χαρακτηριστικών του προσώπου.

Τα λεγόμενα δευτερεύοντα χαρακτηριστικά φύλου –όπως οι φαρδιοί ώμοι, η έντονη γνάθος, η μυϊκή μάζα και η τριχοφυΐα στο πρόσωπο– λειτουργούν ως «βιολογικά σήματα». Συνδέονται συχνά με υψηλότερα επίπεδα τεστοστερόνης και καλή φυσική κατάσταση. Για τις γυναίκες που βρίσκονται σε αναπαραγωγική φάση, τέτοια στοιχεία θεωρείται ότι υποδηλώνουν καλή γενετική ποιότητα, άρα ενδεχομένως πιο «κατάλληλο» σύντροφο για τεκνοποίηση.

Τι αλλάζει μετά την αναπαραγωγική ηλικία

Ωστόσο, οι περισσότερες προηγούμενες έρευνες επικεντρώνονταν σε νεότερες γυναίκες. Λιγότερα γνωρίζουμε για το τι συμβαίνει μετά την εμμηνόπαυση, όταν οι ορμονικές αλλαγές –και κυρίως η πτώση των οιστρογόνων– σηματοδοτούν το τέλος της αναπαραγωγικής δυνατότητας. Σε αυτή τη φάση οι γυναίκες στρέφουν την ενέργειά τους περισσότερο στην οικογένεια και στη φροντίδα των ήδη υπαρχόντων απογόνων, παρά στην αναζήτηση νέας τεκνοποίησης. Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει και διαφορετικά κριτήρια στην επιλογή συντρόφου.

Πώς διεξήχθη η μελέτη

Όπως διαβάζουμε στο PsyPost, για να εξετάσουν αυτή την υπόθεση, οι ερευνητές μελέτησαν 122 γυναίκες ηλικίας 19 έως 70 ετών. Οι συμμετέχουσες χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες: προεμμηνοπαυσιακές, περιεμμηνοπαυσιακές και μετεμμηνοπαυσιακές, με βάση το ιστορικό και την κανονικότητα του κύκλου τους.

Οι γυναίκες κλήθηκαν να αξιολογήσουν φωτογραφίες ενός άνδρα, οι οποίες είχαν υποστεί ψηφιακή επεξεργασία ώστε να παρουσιάζουν διαφορετικά επίπεδα «αρρενωπότητας». Μεταβλήθηκαν χαρακτηριστικά όπως η ένταση των ανδρικών στοιχείων του προσώπου, η παρουσία γενιού (καθαρό πρόσωπο, ελαφρύ μούσι, πυκνό γένι), η μυϊκή ανάπτυξη και το σχήμα του κορμού (με φαρδείς ώμους και στενούς γοφούς ή πιο ουδέτερη σιλουέτα). Οι συμμετέχουσες βαθμολόγησαν την ελκυστικότητα, την αντιλαμβανόμενη επιθετικότητα και την κοινωνική κυριαρχία.

Το γένι και το σώμα στο «μικροσκόπιο»

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα αφορούσε το κλασικό «V» σχήμα σώματος – δηλαδή τους φαρδιούς ώμους και τη στενή μέση, που συχνά θεωρείται σύμβολο ανδρικής δύναμης. Οι μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες το αξιολόγησαν ως λιγότερο ελκυστικό σε σύγκριση με τις νεότερες. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με την παραδοσιακή προσέγγιση, που θεωρεί το συγκεκριμένο σωματότυπο ένδειξη υψηλής φυσικής κατάστασης. Φαίνεται ότι, μετά το τέλος της αναπαραγωγικής φάσης, η σημασία αυτού του «βιολογικού σήματος» αποδυναμώνεται.

Αντίθετα, το γένι εμφάνισε διαφορετική δυναμική. Όσο αυξανόταν η ηλικία των γυναικών, τόσο πιο θετικά αξιολογούσαν τα μεσαία έως πυκνά γένια. Οι νεότερες γυναίκες έδειξαν σαφώς μικρότερη προτίμηση σε άνδρες με έντονη τριχοφυΐα προσώπου. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι το γένι ίσως συνδέεται περισσότερο με ωριμότητα και κοινωνικό κύρος παρά αποκλειστικά με γενετική «ποιότητα». Για τις νεότερες, ενδέχεται να λειτουργεί και ως «κάλυμμα» που δυσκολεύει την αξιολόγηση άλλων χαρακτηριστικών του προσώπου.

Οι ερευνητές αναγνωρίζουν περιορισμούς. Όλες οι εικόνες βασίστηκαν σε έναν 22χρονο άνδρα, κάτι που μπορεί να επηρέασε τις αξιολογήσεις των μεγαλύτερων γυναικών, οι οποίες πιθανόν να προτιμούν συνομηλίκους. Παρά τις αδυναμίες, η μελέτη ενισχύει την ιδέα ότι τα κριτήρια έλξης δεν είναι σταθερά σε όλη τη διάρκεια της ζωής. Καθώς η βιολογική προτεραιότητα της τεκνοποίησης υποχωρεί, φαίνεται ότι μεταβάλλεται και ο τρόπος με τον οποίο ερμηνεύονται τα «σήματα» αρρενωπότητας. Η ανθρώπινη έλξη, τελικά, δεν είναι μόνο θέμα γονιδίων – αλλά και φάσης ζωής.