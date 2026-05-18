Οι «νταήδες» από τα Βορίζια: Έδερναν, απειλούσαν, κατέστρεφαν χωράφια και άρπαζαν χρήμα από την ΕΕ

Μία οικογένεια αγροτών από τα Βορίζια του Ηρακλείου Κρήτης -έρευνες στα σπίτια της οποίας είχαν γίνει και τις ημέρες που η τοπική κοινωνία ήταν ανάστατη από το διπλό φονικό λόγω βεντέτας- είχε γίνει φόβος και τρόμος για τους φιλήσυχους αγρότες στην ευρύτερη περιοχή Σάτα του δήμου Αμαρίου Ρεθύμνης.



Πρόκειται για τους τρεις συλληφθέντες από την αστυνομική επιχείρηση του «ελληνικού FBI», οι οποίοι κατηγορούνται ότι λειτουργώντας ως συμμορία είχαν επιβάλει καθεστώς τρομοκρατίας στην περιοχή δραστηριοποίησής τους, με χρήση βίας, απειλών και λοιπών εγκληματικών πράξεων, εξαναγκάζοντας τα θύματά τους σε μία ιδιότυπη «ομερτά» προκειμένου αυτοί να αποκομίζουν παράνομο περιουσιακό όφελος. Οι τρεις συλληφθέντες είναι θείος και δύο ανίψια -43, 44 και 39 ετών αντίστοιχα-, με την ΕΛΑΣ να κινητοποιείται μετά τις καταγγελίες σε βάρος τους.



Πιο αναλυτικά, οι συλληφθέντες κατηγορούνται για καταπάτηση ή ιδιοποίηση αγροτεμαχίων για τα οποία ουδεμία νόμιμη αξίωση είχαν και την οικονομική εκμετάλλευση μέσω της ανεξέλεγκτης βόσκησης των ποιμνίων τους (χωρίς την καταβολή αντιτίμου) ή της καλλιέργειας τμημάτων αυτών για την παραγωγή σιτηρών (χωρίς τη συναίνεση του ιδιοκτήτη). Επίσης, μέσω των εκφοβιστικών και απειλητικών συμπεριφορών, που εκδήλωναν σε βάρος των φιλήσυχων αγροτών - κατοίκων της περιοχής, τους εξανάγκαζαν να ανέχονται να εκμεταλλεύονται αυτοί τις εκτάσεις τους και μάλιστα να αποκομίζουν παράνομες επιδοτήσεις από την ΕΕ.

Ζημιές άνω των 200.000 ευρώ

Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν δίσταζαν να χρησιμοποιούν βία ακόμη και να απειλούν ότι θα τους σκοτώσουν, ενώ παράλληλα προκαλούσαν εκτεταμένες φθορές σε δενδρώδεις και μη καλλιέργειες, των ύψος των οποίων υπερβαίνει κατά πολύ τις 200.000 ευρώ.

Την ίδια ώρα, οι συλληφθέντες και οι συνεργοί τους αποκόμιζαν μεγάλα οικονομικά οφέλη μέσω της εδαφικής επέκτασης της δραστηριοποίησής τους (επαγγελματικά και ιδιοκτησιακά), της παράνομης ιδιοποίησης αγροτεμαχίων που δεν τους ανήκουν, τα οποία μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις διαπιστώθηκε ότι δηλώνονταν ως ιδιόκτητα στο «Περιουσιολόγιο», της εκμετάλλευσης/καλλιέργειας τμημάτων γαιών με σιτηρά, τα οποία χρησιμοποιούνταν για τη σίτιση των αιγοπροβάτων τους, της αύξησης του ποιμνίου τους και κατ’ επέκταση ενίσχυσης μέσω των κρατικών επιδοτήσεων, της ελαχιστοποίησης του ιδιαίτερα υψηλού κόστους αγοράς ζωοτροφών και της σταδιακής ένταξης των νεότερων μελών των οικογενειών τους στην ίδια παράνομη δράση και συνεπώς στη δημιουργία νέων κτηνοτροφικών μονάδων, με γεωμετρική αύξηση της παράνομης δραστηριοποίησης τους.



Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αστυνομικοί του «ελληνικού FBI» προχώρησαν μεταξύ άλλων στη διακρίβωση της εμπλοκής των τριών συλληφθέντων -και ακόμη τριών ατόμων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία- μεταξύ άλλων σε κακουργηματική εκβίαση εναντίον τουλάχιστον 40 ιδιοκτητών αγροτεμαχίων από το 2021 έως σήμερα. Τα ίδια άτομα, κατηγορούνται και για πρόκληση εμπρησμού σε όχημα στις 29 Μαΐου 2025 στον Φουρφουρά Αμαρίου Ρεθύμνης, με την αξία του κατεστραμμένου οχήματος να φτάνει τα 27.000 ευρώ. Επίσης, φέρονται να εμπλέκονται και στην καταστροφή ενός αμπελιού στην τοποθεσία Πλάκα Φουρφουρά Αμαρίου όπου με χρήση ηλεκτρικού ψαλιδιού έκοψαν περί τα 400 φυτά (κουρμούλες), επειδή ο ιδιοκτήτης του οικοπέδου είχε αρνηθεί να τους το παραχωρήσει προς μίσθωση.

Έκλεβαν ευρωπαϊκά κονδύλια

Από τον έλεγχο που έγινε σε συνεργασία με άλλες Αρχές, προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι, από το 2021 έως και το 2025, έχουν προβεί σε ανακριβείς δηλώσεις Ο.Σ.Δ.Ε. και εισέπραξαν παρανόμως 586.498,73 ευρώ από τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως διαπιστώθηκε προέβαιναν σε δηλώσει εικονικών κτηνοτροφικών μονάδων -τόσο σε επίπεδο των κατεχόμενων βοσκότοπων και κατ’ επέκταση φυσικής εγκατάστασης δηλωθέντος ζωικού κεφαλαίου-, όσο και σε επίπεδο οικονομικής βιωσιμότητας. Η σχηματισθείσα ποινική δικογραφία υπεβλήθη στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ρεθύμνης, ο οποίος άσκησε ποινική δίωξη κατά περίπτωση σε βάρος των εμπλεκομένων.