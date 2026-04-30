Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ παρά την απογοήτευσή τους... καθάρισαν την πλατεία Ναυαρίνου

Η ομάδα του ΠΑΟΚ σε διάστημα πέντε ημερών ηττήθηκε σε δύο τελικούς, μία από τον ΟΦΗ στο ποδόσφαιρο και στην συνέχεια από την Μπιλμπάο στο τελικό του FIBA Europe Cup.

Μέρος των οργανωμένων φιλάθλων του «Δικεφάλου» ζήτησε από τον Αντιδήμαρχο Προστασίας Κοινόχρηστων Χώρων και Δημοτικής Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, να παρακολουθήσουν το τελικό στην πλατεία Ναυαρίνου.

Ο κ. Δημαρέλος «έτρεξε» να προλάβει όλες τις εγκρίσεις και παράλληλα ζήτησε να παραδωθεί η πλατεία όπως την παρέλαβαν, με τον ίδιο να δίνει λιγοστές ελπίδες να συμβεί κάτι τέτοιο.

Όμως, μετά τη λήξη, παρά την απογοήτευση, όλοι όσοι είδαν τον αγώνα φρόντισαν να αφήσουν τον χώρο πεντακάθαρο, καθαρίζοντας τα σκουπίδια που είχαν ρίξει.

Η ανάρτηση του Γιώργου Δημαρέλου

«Χθες, μόλις χθες, επικοινώνησαν μαζί μου από την Θύρα 4 του ΠΑΟΚ και μου ζήτησαν την παραχώρηση της πλατείας Ναυαρίνου για να δουν σε γιγαντοοθόνη τον σημερινό τελικό. Εκανα τα αδύνατα δυνατά για να προλάβουμε όλες τις εγκρίσεις, οπως και έγινε. Ζήτησα να μου υποσχεθούν οτι θα παραδώσουν την πλατεία όπως την παρέλαβαν, με μικρές ελπίδες για να γίνει, όπως σχεδόν σε όλες τις παραχωρήσεις. Το υποσχέθηκαν.

Ο ΠΑΟΚ έχασε ξανά μέσα σε 5 μέρες έναν τελικό, με την απογοήτευση για τους ίδιους να είναι προφανώς μεγάλη. Όμως, τήρησαν την υπόσχεση που μου έδωσαν και μετά από τον αγώνα καθάρισαν και σφουγγάρισαν όλη την πλατεία, ακόμα και το συντριβάνι. Και αυτό είναι για μένα το σημαντικότερο μήνυμα σε όλους τους πολίτες. ΠΑΟΚ δεν είμαι, αυτό το ξέρουν όλοι όσοι με γνωρίζουν. Αλλά σήμερα, πρέπει τους βγάλω το καπέλο».