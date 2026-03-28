Οι ώρες και τα κανάλια για την 23η αγωνιστική της Stoiximan GBL

Η 23η αγωνιστική της Stoiximan GBL ανοίγει την αυλαία της με τρεις αναμετρήσεις το Σάββατο (28/3).

Στις 16:00, ο Κολοσσός Ρόδου υποδέχεται τον Άρη και θα το παρακολουθήσετε ζωντανά απο το (ΕΡΤ Sports 1).

Την ίδια ώρα, ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον Προμηθέα, σε ένα ματς ζωής και θανάτου για την παραμονή των Πατρινών στην μεγάλη κατηγορία. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί απο το κανάλι ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Τέλος, στις 18:15 η ΑΕΚ υποδέχεται το Περιστέρι, λίγες μέρες πριν την πρώτη μάχη απέναντι στην Μπανταλόνα για τα προημιτελικά του Basketball Champions League. Τον αγώνα θα τον παρακολουθήσετε ζωντανά απο το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.