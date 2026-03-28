Οι ώρες και τα κανάλια για την 23η αγωνιστική της Stoiximan GBL

Που θα δείτε τις αναμετρήσεις του Σαββάτου (28/3) για την 23η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Eurokiniss
Eurokiniss
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Η 23η αγωνιστική της Stoiximan GBL ανοίγει την αυλαία της με τρεις αναμετρήσεις το Σάββατο (28/3).

Στις 16:00, ο Κολοσσός Ρόδου υποδέχεται τον Άρη και θα το παρακολουθήσετε ζωντανά απο το (ΕΡΤ Sports 1).

Την ίδια ώρα, ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον Προμηθέα, σε ένα ματς ζωής και θανάτου για την παραμονή των Πατρινών στην μεγάλη κατηγορία. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί απο το κανάλι ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Τέλος, στις 18:15 η ΑΕΚ υποδέχεται το Περιστέρι, λίγες μέρες πριν την πρώτη μάχη απέναντι στην Μπανταλόνα για τα προημιτελικά του Basketball Champions League. Τον αγώνα θα τον παρακολουθήσετε ζωντανά απο το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σπορ Μπάσκετ Basket League ΑΕΚ Περιστέρι Κολοσσός Ρόδου Άρης ΠΑΟΚ Προμηθέας Πάτρας

