Οι ώρες και τα κανάλια για τις αναμετρήσεις ΑΕΚ και Πανιωνίου σε BCL και Eurocup

Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα πηγαίνει στην Καρδίτσα για την εξαιρετικά κρίσιμη, που με πιθανή νίκη κοιτάζει «κατάματα» την πρώτη θέση του ομίλου στην φάση των «16» για το Basketball Champions League και βάζει πλώρη για την επόμενη φάση του θεσμού. Η «μάχη» αυτή θα λάβει μέρος στη Θεσσαλία και έχει προγραμματιστεί για τις 19:30 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το CosmoteSport 4.



Την ίδια ώρα ξεκινάει και το παιχνίδι στην Γλυφάδα μεταξύ της Μπεσίκτας και των «Πανθήρων» με απευθείας μετάδοση από το Novasports Prime. Εκεί δεν διακυβεύονται πολλά καθώς οι γηπεδούχοι «κάθονται» στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα, έχοντας χάσει πολύ έδαφος για την διεκδίκηση των θέσεων που τους παραχωρεί το «εισιτήριο» για την επόμενη φάση του EuroCup, την ώρα που οι Τούρκοι βρίσκονται δεύτεροι.