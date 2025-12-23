Οι ώρες και τα κανάλια για τις αναμετρήσεις του Κόπα Άφρικα με «ελληνικό» ενδιαφέρον
Η τρίτη μέρα του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής περιλαμβάνει τέσσερις αναμετρήσεις. Το ελληνικό ενδιαφέρον σε δύο αγώνες.
Η τρίτη ημέρα του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής περιλαμβάνει τέσσερα παιχνίδια και τα βλέμματα θα στραφούν σε τρεις ποδοσφαιριστές του ελληνικού πρωταθλήματος. Την Τρίτη (22/12) κάνουν πρεμιέρα στη διοργάνωση η Νιγηρία των Ντέσερς (Παναθηναϊκός), Ονιεμαέτσι (Ολυμπιακός) και η Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό του Μουτουσαμί (Ατρόμητος).
Όλα τα παιχνίδια μεταδίδονται τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2.
Το πρόγραμμα:
Λ.Δ. Κονγκό - Μπενίν 14:30
Σενεγάλη - Μποτσουάνα 17:00
Νιγηρία - Τανζανία 19:30
Τυνησία - Ουγκάντα 22:00
