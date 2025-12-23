Σπορ Κόπα Αφρικα Αθλητικές Μεταδόσεις Ποδόσφαιρο

Οι ώρες και τα κανάλια για τις αναμετρήσεις του Κόπα Άφρικα με «ελληνικό» ενδιαφέρον

Η τρίτη μέρα του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής περιλαμβάνει τέσσερις αναμετρήσεις. Το ελληνικό ενδιαφέρον σε δύο αγώνες.

Χρήστος Μπατάκας

Η τρίτη ημέρα του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής περιλαμβάνει τέσσερα παιχνίδια και τα βλέμματα θα στραφούν σε τρεις ποδοσφαιριστές του ελληνικού πρωταθλήματος. Την Τρίτη (22/12) κάνουν πρεμιέρα στη διοργάνωση η Νιγηρία των Ντέσερς (Παναθηναϊκός), Ονιεμαέτσι (Ολυμπιακός) και η Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό του Μουτουσαμί (Ατρόμητος).

Όλα τα παιχνίδια μεταδίδονται τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2.

Το πρόγραμμα:

Λ.Δ. Κονγκό - Μπενίν 14:30

Σενεγάλη - Μποτσουάνα 17:00

Νιγηρία - Τανζανία 19:30

Τυνησία - Ουγκάντα 22:00

Αναλυτικά το τηλεοπτικό πρόγραμμα ΕΔΩ.

