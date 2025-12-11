Σπορ Παναθηναϊκός ΑΕΚ ΠΑΟΚ Ποδόσφαιρο Europa League Conference League Αθλητικές Μεταδόσεις

Οι ώρες και τα κανάλια για τις «μάχες» Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ σε Europa και Conference League

Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ συνεχίζουν τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις στο Europa League και η ΑΕΚ στο Conference.

Eurokinissi
Eurokinissi
Χρήστος Μπατάκας avatar
Χρήστος Μπατάκας

Πλούσιο το πρόγραμμα της Πέμπτης (11/12) για τις ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη με σημαντικούς αγώνες Europa League και Conference League.

Ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται στην έδρα της Λουντογκόρετς, για την έκτη αγωνιστική του Europa League, με την αναμέτρηση να ξεκινά στις 19:45 και να μεταδίδεται από το Cosmote Sport 3 HD.

Ο Παναθηναϊκός, επίσης για την έκτη αγωνιστική του Europa League, υποδέχεται τη Βικτόρια Πλζεν. Η αναμέτρηση αυτή θα ξεκινήσει στις 22.00 με τηλεοπτική κάλυψη από το Cosmote Sport 5 HD και τον ΑΝΤ1.

Για το Conference League, η ΑΕΚ δοκιμάζεται στην Τουρκία απέναντι στην πρωτοπόρο της διοργάνωσης Σαμσουνσπόρ. Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για τις 19:45, με κάλυψη από το Cosmote Sport 4 HD.

Αναλυτικά οι ώρες και κανάλια των αγώνων των ελληνικών ομάδων:

  • Λουντογκόρετς - ΠΑΟΚ (19:45, Cosmote Sport 3 HD)
  • Σαμσουνσπόρ - ΑΕΚ (19:45, Cosmote Sport 4 HD)
  • Παναθηναϊκός - Βικτόρια Πλζεν (22:00, Cosmote Sport 5 HD, ΑΝΤ1)

