Οι ώρες και τα κανάλια για τις «μάχες» Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ σε Europa και Conference League

Πλούσιο το πρόγραμμα της Πέμπτης (11/12) για τις ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη με σημαντικούς αγώνες Europa League και Conference League.

Ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται στην έδρα της Λουντογκόρετς, για την έκτη αγωνιστική του Europa League, με την αναμέτρηση να ξεκινά στις 19:45 και να μεταδίδεται από το Cosmote Sport 3 HD.

Ο Παναθηναϊκός, επίσης για την έκτη αγωνιστική του Europa League, υποδέχεται τη Βικτόρια Πλζεν. Η αναμέτρηση αυτή θα ξεκινήσει στις 22.00 με τηλεοπτική κάλυψη από το Cosmote Sport 5 HD και τον ΑΝΤ1.

Για το Conference League, η ΑΕΚ δοκιμάζεται στην Τουρκία απέναντι στην πρωτοπόρο της διοργάνωσης Σαμσουνσπόρ. Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για τις 19:45, με κάλυψη από το Cosmote Sport 4 HD.

Αναλυτικά οι ώρες και κανάλια των αγώνων των ελληνικών ομάδων:

Λουντογκόρετς - ΠΑΟΚ (19:45, Cosmote Sport 3 HD)

Σαμσουνσπόρ - ΑΕΚ (19:45, Cosmote Sport 4 HD)