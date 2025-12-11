Οι ώρες και τα κανάλια για τις «μάχες» Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ σε Europa και Conference League
Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ συνεχίζουν τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις στο Europa League και η ΑΕΚ στο Conference.
Πλούσιο το πρόγραμμα της Πέμπτης (11/12) για τις ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη με σημαντικούς αγώνες Europa League και Conference League.
Ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται στην έδρα της Λουντογκόρετς, για την έκτη αγωνιστική του Europa League, με την αναμέτρηση να ξεκινά στις 19:45 και να μεταδίδεται από το Cosmote Sport 3 HD.
Ο Παναθηναϊκός, επίσης για την έκτη αγωνιστική του Europa League, υποδέχεται τη Βικτόρια Πλζεν. Η αναμέτρηση αυτή θα ξεκινήσει στις 22.00 με τηλεοπτική κάλυψη από το Cosmote Sport 5 HD και τον ΑΝΤ1.
Για το Conference League, η ΑΕΚ δοκιμάζεται στην Τουρκία απέναντι στην πρωτοπόρο της διοργάνωσης Σαμσουνσπόρ. Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για τις 19:45, με κάλυψη από το Cosmote Sport 4 HD.
Αναλυτικά οι ώρες και κανάλια των αγώνων των ελληνικών ομάδων:
- Λουντογκόρετς - ΠΑΟΚ (19:45, Cosmote Sport 3 HD)
- Σαμσουνσπόρ - ΑΕΚ (19:45, Cosmote Sport 4 HD)
- Παναθηναϊκός - Βικτόρια Πλζεν (22:00, Cosmote Sport 5 HD, ΑΝΤ1)