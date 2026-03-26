Σπορ Μπάσκετ Euroleague Ρεάλ Μαδρίτης Αναντολού Εφές Μπάγερν Μονάχου Βιλερμπάν Μακάμπι Τελ Αβίβ

Οι ώρες και τα κανάλια όλης της δράσης για την 34η αγωνιστική της Euroleague

Που θα δείτε τις όλες τις αναμετρήσεις της Πέμπτης (26/3) για την Euroleague.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Η Euroleague μπαίνει σιγά σιγά στην τελική της ευθεία και η αυλαία ανοίγει την Πέμπτη (26/3) με τέσσερις αναμετρήσεις.

Η Μπάγερν Μονάχου υποδέχεται την Βιλερμπάν στο «SAP Garden» σε μια αναμέτρηση δίχως βαθμολογικό ενδιαφέρον και για τις δύο ομάδες. Ο αγώνας καλύπτεται τηλεοπτικά από το Novasports 2 και έχει ώρα έναρξης τις 21:30.

Την ίδια ώρα διεξάγεται και το ματς της Dubai BC, η οποία φιλοξενείται από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Βελιγράδι και θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε την αναμέτρηση από το Novasports 5.

Ταυτόχρονα με τα παραπάνω, υπάρχει και ο ιταλικός «εμφύλιος» ανάμεσα στην Ολύμπια Μιλάνο και την Βίρτους Μπολόνια που η καθεμία θέλει την νίκη για διαφορετικούς λόγους. Τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports 3.

Τέλος, ένα τέταρτο αργότερα και συγκεκριμένα στις 21:45, Η Ρεάλ Μαδρίτης υποδέχεται την Αναντολού Εφές με στόχο την νίκη που θα την φέρει πιο κοντά στο πλεονέκτημα έδρας. Ο αγώνας θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports 4.

Οι αγώνες της Πέμπτης (26/3):

  • 21:30 Μπάγερν Μονάχου - Βιλερμπάν Novasports 2
  • 21:30 Μακάμπι Τελ Αβίβ - Dubai BC Νovasports 5
  • 21:30 Μιλάνο - Βίρτους Μπολόνια Novasports 3
  • 21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Αναντολού Εφές Novasports 4

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader