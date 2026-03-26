Οι ώρες και τα κανάλια όλης της δράσης για την 34η αγωνιστική της Euroleague

Η Euroleague μπαίνει σιγά σιγά στην τελική της ευθεία και η αυλαία ανοίγει την Πέμπτη (26/3) με τέσσερις αναμετρήσεις.

Η Μπάγερν Μονάχου υποδέχεται την Βιλερμπάν στο «SAP Garden» σε μια αναμέτρηση δίχως βαθμολογικό ενδιαφέρον και για τις δύο ομάδες. Ο αγώνας καλύπτεται τηλεοπτικά από το Novasports 2 και έχει ώρα έναρξης τις 21:30.

Την ίδια ώρα διεξάγεται και το ματς της Dubai BC, η οποία φιλοξενείται από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Βελιγράδι και θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε την αναμέτρηση από το Novasports 5.

Ταυτόχρονα με τα παραπάνω, υπάρχει και ο ιταλικός «εμφύλιος» ανάμεσα στην Ολύμπια Μιλάνο και την Βίρτους Μπολόνια που η καθεμία θέλει την νίκη για διαφορετικούς λόγους. Τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports 3.

Τέλος, ένα τέταρτο αργότερα και συγκεκριμένα στις 21:45, Η Ρεάλ Μαδρίτης υποδέχεται την Αναντολού Εφές με στόχο την νίκη που θα την φέρει πιο κοντά στο πλεονέκτημα έδρας. Ο αγώνας θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports 4.

Οι αγώνες της Πέμπτης (26/3):