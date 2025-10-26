Οι ώρες και τα κανάλια Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού για την 4η αγωνιστική της GBL

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενήθηκε από την Βίρτους στην Μπολόνια και έχασε πολύ εύκολα. Από την άλλη ο Ολυμπιακός ήταν αρκετά ανώτερος από την Μπάγερν στο Μόναχο και έτσι οι δυο «αιώνιοι» έχουν ρεκόρ 4 νίκες και 2 ήττες στην Ευρωλίγκα.

Οι υποχρεώσεις τους συνεχίζονται σήμερα όπου αντιμετωπίζουν Προμηθέα Πατρών και Μύκονο αντίστοιχά, αγώνες που ολοκληρώνουν την 4η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται στην Άνω Μέρα, ενώ ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τους πατρινούς στο ΟΑΚΑ.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας

13.00 / Μύκονος - Ολυμπιακός / ΕΡΤ2 Σπορ

15.30 / Παναθηναϊκός - Προμηθέας Πάτρας / ΕΡΤ2 Σπορ