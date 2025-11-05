Breaking news icon BREAKING
NEWS

Κίνηση: Κυκλοφοριακό «χάος» με το... καλημέρα - Πού παρατηρούνται προβλήματα

Σπορ Ποδόσφαιρο Αθλητικές Μεταδόσεις Champions League

Οι ώρες και τα κανάλια στο αποψινό πρόγραμμα του Champions League

Οι ώρες και τα κανάλια των αναμετρήσεων της Τετάρτης για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Χρήστος Μπατάκας avatar
Χρήστος Μπατάκας

Με εννιά αναμετρήσεις ολοκληρώνεται σήμερα, Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, η 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Στις 19:45, η Πάφος υποδέχεται στην Κύπρο τη Βιγιαρεάλ, σε μια αναμέτρηση που μεταδίδεται από το Cosmote Sport2HD.

Την ίδια ώρα, η Καραμπάγκ φιλοξενεί την Τσέλσι, με τον αγώνα να μεταδίδεται από το Cosmote Sport3HD.

Στις 22:00, ξεχωρίζει ο αγώνας της Μάντσεστερ Σίτι με την Μπορούσια Ντόρτμουντ, στην Αγγλία, ο οποίος μεταδίδεται από το Cosmote Sport2HD.

Την ίδια ώρα, η Κλαμπ Μπριζ του Χρήστου Τζόλη υποδέχεται την Μπαρτσελόνα, σε μια αναμέτρηση που μεταδίδεται από το Cosmote Sport3HD και το Mega, ενώ την ίδια ώρα, το Cosmote Sport7HD μεταδίδει την αναμέτρηση της Ίντερ με την Καϊράτ Αλμάτι, στο Μιλάνο.

Δείτε εδώ το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας.

Διάβασε περισσότερα

Σπορ Ποδόσφαιρο Αθλητικές Μεταδόσεις Champions League

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader