Οι ώρες και τα κανάλια στο αποψινό πρόγραμμα του Champions League

Με εννιά αναμετρήσεις ολοκληρώνεται σήμερα, Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, η 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Στις 19:45, η Πάφος υποδέχεται στην Κύπρο τη Βιγιαρεάλ, σε μια αναμέτρηση που μεταδίδεται από το Cosmote Sport2HD.

Την ίδια ώρα, η Καραμπάγκ φιλοξενεί την Τσέλσι, με τον αγώνα να μεταδίδεται από το Cosmote Sport3HD.

Στις 22:00, ξεχωρίζει ο αγώνας της Μάντσεστερ Σίτι με την Μπορούσια Ντόρτμουντ, στην Αγγλία, ο οποίος μεταδίδεται από το Cosmote Sport2HD.

Την ίδια ώρα, η Κλαμπ Μπριζ του Χρήστου Τζόλη υποδέχεται την Μπαρτσελόνα, σε μια αναμέτρηση που μεταδίδεται από το Cosmote Sport3HD και το Mega, ενώ την ίδια ώρα, το Cosmote Sport7HD μεταδίδει την αναμέτρηση της Ίντερ με την Καϊράτ Αλμάτι, στο Μιλάνο.

Δείτε εδώ το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας.