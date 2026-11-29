Η αυλαία της 12ης αγωνιστικής στη Stoiximan Super League πέφτει σήμερα, Κυριακή 29 Νοεμβρίου, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει τέσσερις αναμετρήσεις και σημαντικές μάχες για τη συνέχεια του πρωταθλήματος.

Η δράση ξεκινά στις 17:00, με τον Ατρόμητο να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό, σε ένα παιχνίδι που θα μεταδοθεί από το Novasports1 League. Λίγο αργότερα, στις 17:30, ο ΟΦΗ φιλοξενεί τον Λεβαδειακό, με τη συνάντηση των δύο ομάδων να προβάλλεται από το Magenta Sport 1 League.

Στις 19:00 τα βλέμματα στρέφονται στο «Κλεάνθης Βικελίδης», όπου ο Άρης αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports2 League.

Το πρόγραμμα της ημέρας ολοκληρώνεται στη Νέα Φιλαδέλφεια, με το μεγάλο ντέρμπι των «Δικεφάλων». Η ΑΕΚ υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στις 21:00, σε ένα παιχνίδι που θα καλυφθεί από το Magenta Sport League 1.

Αναλυτικά οι σημερινές αναμετρήσεις και τα κανάλια μετάδοσης: