Οι ώρες και τα κανάλια των ΑΕΚ – ΠΑΟΚ, Άρης – Ολυμπιακός και την υπόλοιπη δράση της Super League
Με τέσσερις αναμετρήσεις και δύο μεγάλα ματς ολοκληρώνεται σήμερα (29/11) η 12η αγωνιστική της Stoiximan Super League.
Η αυλαία της 12ης αγωνιστικής στη Stoiximan Super League πέφτει σήμερα, Κυριακή 29 Νοεμβρίου, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει τέσσερις αναμετρήσεις και σημαντικές μάχες για τη συνέχεια του πρωταθλήματος.
Η δράση ξεκινά στις 17:00, με τον Ατρόμητο να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό, σε ένα παιχνίδι που θα μεταδοθεί από το Novasports1 League. Λίγο αργότερα, στις 17:30, ο ΟΦΗ φιλοξενεί τον Λεβαδειακό, με τη συνάντηση των δύο ομάδων να προβάλλεται από το Magenta Sport 1 League.
Στις 19:00 τα βλέμματα στρέφονται στο «Κλεάνθης Βικελίδης», όπου ο Άρης αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports2 League.
Το πρόγραμμα της ημέρας ολοκληρώνεται στη Νέα Φιλαδέλφεια, με το μεγάλο ντέρμπι των «Δικεφάλων». Η ΑΕΚ υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στις 21:00, σε ένα παιχνίδι που θα καλυφθεί από το Magenta Sport League 1.
Αναλυτικά οι σημερινές αναμετρήσεις και τα κανάλια μετάδοσης:
- 17:00 | Stoiximan Super League: Ατρόμητος – Παναθηναϊκός (Novasports1 League)
- 17:30 | Stoiximan Super League: ΟΦΗ – Λεβαδειακός (Magenta Sport 1 League)
- 19:00 | Stoiximan Super League: Άρης – Ολυμπιακός (Novasports2 League)
- 21:00 | Stoiximan Super League: ΑΕΚ – ΠΑΟΚ (Magenta Sport League 1)