Σπορ Ποδόσφαιρο Super League 1 Ατρόμητος Κηφισιά ΑΕΛ Αστέρας Τρίπολης Πανσερραϊκός Παναιτωλικός

Οι ώρες και τα κανάλια των αγώνων για την 2η αγωνιστική των Play Outs της Stoiximan Superleague

Που θα δείτε τις αναμετρήσεις ΑΕΛ Novibet - Παναιτωλικός, Πανσερραϊκός - Αστέρας AKTOR και Ατρόμητος -Κηφισιά.

Eurokinissi
Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Συνεχίζεται η δράση στα playouts της Stoiximan Super League. Η δεύτερη αγωνιστική περιλαμβάνει τρεις αναμετρήσεις το απόγευμα της Τετάρτης (9/4). 

Στις 16:00 η ΑΕΛ Novibet υποδέχεται τον Παναιτωλικό, στις 17:00 ο Πανσερραϊκός τον Αστέρα AKTOR και στις 19:00, ο Ατρόμητος την Κηφισιά.

Αναλυτικά οι ώρες και τα κανάλια των αναμετρήσεων

  • ΑΕΛ Novibet - Παναιτωλικός 16:00, Cosmote Sport 1 HD
  • Πανσερραϊκός - Αστέρας AKTOR 17:00, Novasports 2 HD
  • Ατρόμητος- Κηφισιά 19:00, Novasports Prime

Διάβασε περισσότερα

Σπορ Ποδόσφαιρο Super League 1 Ατρόμητος Κηφισιά ΑΕΛ Αστέρας Τρίπολης Πανσερραϊκός Παναιτωλικός

Loader