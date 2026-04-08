Οι ώρες και τα κανάλια των αγώνων για την 2η αγωνιστική των Play Outs της Stoiximan Superleague
Που θα δείτε τις αναμετρήσεις ΑΕΛ Novibet - Παναιτωλικός, Πανσερραϊκός - Αστέρας AKTOR και Ατρόμητος -Κηφισιά.
Συνεχίζεται η δράση στα playouts της Stoiximan Super League. Η δεύτερη αγωνιστική περιλαμβάνει τρεις αναμετρήσεις το απόγευμα της Τετάρτης (9/4).
Στις 16:00 η ΑΕΛ Novibet υποδέχεται τον Παναιτωλικό, στις 17:00 ο Πανσερραϊκός τον Αστέρα AKTOR και στις 19:00, ο Ατρόμητος την Κηφισιά.
Αναλυτικά οι ώρες και τα κανάλια των αναμετρήσεων
- ΑΕΛ Novibet - Παναιτωλικός 16:00, Cosmote Sport 1 HD
- Πανσερραϊκός - Αστέρας AKTOR 17:00, Novasports 2 HD
- Ατρόμητος- Κηφισιά 19:00, Novasports Prime