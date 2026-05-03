Οι ώρες και τα κανάλια των αγώνων ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός - ΑΕΚ για τη Super League 1
Πού θα δείτε την 3η αγωνιστική των Play Off της Stoiximan Super League και τις αναμετρήσεις σε Τούμπα και Λεωφόρο.
Η δράση στη Stoiximan Super League κορυφώνεται, με την κούρσα του τίτλου να φτάνει προς το τέλος της.
Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό στην Τούμπα έπειτα από την αποτυχία στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας και ψάχνει αντίδραση, για να εξαντλήσει τις πιθανότητες να βρεθεί στην 2η θέση και στα προκριματικά του Champions League. Η αναμέτρηση αρχίζει στις 19:00 και θα μεταδοθεί από το NovaSports Prime.
Λίγο αργότερα, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει για τελευταία φορά στο «Απ. Νικολαΐδης» την ΑΕΚ, στην 3η αγωνιστική των Play Off του πρωταθλήματος, έχοντας δύο ήττες από την Ένωση στην κανονική περίοδο. Η ομάδα του Νίκολιτς θέλει μια ακόμα μεγάλη εκτός έδρας νίκη, για να φτάσει ακόμα πιο κοντά στην κατάκτηση της Stoiximan Super League. Σέντρα στις 21:00, μετάδοση από το Cosmote Sport 1.
Αναλυτικά το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας
- 13:00 ACB Liga Endesa 2025-26: Μανρέσα – Βαλένθια (COSMOTE SPORT 5 HD)
- 13:30 Serie A 2025-26: Μπολόνια – Κάλιαρι (COSMOTE SPORT 2 HD)
- 14:00 William Hill Scottish Premiership 2025-26: Χιμπέρνιαν – Σέλτικ (COSMOTE SPORT 1 HD)
- 14:30 Bundesliga 2 2025/26: Έλβερσμπεργκ – Πάντερμπορν (Novasports Start)
- 15:00 La Liga EA Sports 2025/26: Θέλτα – Έλτσε (Novasports 1HD)
- 15:30 Eredivisie 2025/26: Φορτούνα Σίταρντ – Φέγενορντ (Novasports 4HD)
- 16:00 Premier League 2025/26: Μπόρνμουθ – Κρίσταλ Πάλας (Novasports Prime)
- 16:00 Serie A 2025-26: Σασουόλο – Μίλαν (COSMOTE SPORT 2 HD)
- 16:30 Bundesliga 2025/26: Ζανκτ Πάουλι – Μάιντς (Novasports 3HD)
- 17:00 Stoiximan Super League 2025-26: Λεβαδειακός – Βόλος ΝΠΣ (Novasports 2HD)
- 17:00 CEV Champions League 2026 (Τελικός 3ης θέσης γυναικών) (COSMOTE SPORT 8 HD)
- 17:00 Cyprus League by Stoiximan 2025-26: ΑΠΟΕΛ – ΑΕΚ Λάρνακας (COSMOTE SPORT 3 HD)
- 17:00 Stoiximan Super League 2025-26: ΟΦΗ – Άρης (COSMOTE SPORT 1 HD)
- 17:15 La Liga EA Sports 2025/26: Χετάφε – Ράγιο Βαγιεκάνο (Novasports 1HD)
- 17:30 Premier League 2025/26: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λίβερπουλ (Novasports Premier League)
- 17:45 Eredivisie 2025/26: Άλκμααρ – Τβέντε (Novasports Start)
- 18:00 ACB Liga Endesa 2025-26: Ρεάλ Μαδρίτης – Μούρθια (COSMOTE SPORT 4 HD)
- 18:00 ATP Masters 1000 2026 (Τελικός Μονού, Μαδρίτη) (COSMOTE SPORT 6 HD)
- 18:30 Bundesliga 2025/26: Γκλάντμπαχ – Ντόρτμουντ (Novasports 4HD)
- 19:00 Serie A 2025-26: Γιουβέντους – Ελλάς Βερόνα (COSMOTE SPORT 2 HD)
- 19:00 Stoiximan Super League 2025-26: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός (Novasports Prime)
- 19:30 La Liga EA Sports 2025/26: Μπέτις – Οβιέδο (Novasports 1HD)
- 20:00 CEV Champions League 2026 (Τελικός γυναικών) (COSMOTE SPORT 8 HD)
- 20:00 Liga Portugal Betclic 2025-26: Μπράγκα – Εστορίλ (COSMOTE SPORT 3 HD)
- 20:30 Bundesliga 2025/26: Φράιμπουργκ – Βόλφσμπουργκ (Novasports Start)
- 21:00 Premier League 2025/26: Άστον Βίλα – Τότεναμ (Novasports Premier League)
- 21:00 Roshn Saudi League 2025-26: Αλ Καντσία – Αλ Νασρ (COSMOTE SPORT 5 HD)
- 21:00 Roshn Saudi League 2025-26: Αλ Αχλί – Αλ Οκχντούντ (COSMOTE SPORT 7 HD)
- 21:00 Conference Cup Ανδρών 2025/26 (Τελικός Final 4) (ΕΡΤ 2)
- 21:00 Stoiximan Super League 2025-26: Παναθηναϊκός – ΑΕΚ (COSMOTE SPORT 1 HD)
- 21:45 Serie A 2025-26: Ίντερ – Πάρμα (COSMOTE SPORT 2 HD)
- 22:00 La Liga EA Sports 2025/26: Εσπανιόλ – Ρεάλ Μαδρίτης (Novasports 1HD)
- 22:30 Liga Portugal Betclic 2025-26: Ρίο Άβε – Ζιλ Βισέντε (COSMOTE SPORT 3 HD)