Οι ώρες και τα κανάλια των αγώνων ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός - ΑΕΚ για τη Super League 1

Η δράση στη Stoiximan Super League κορυφώνεται, με την κούρσα του τίτλου να φτάνει προς το τέλος της.

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό στην Τούμπα έπειτα από την αποτυχία στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας και ψάχνει αντίδραση, για να εξαντλήσει τις πιθανότητες να βρεθεί στην 2η θέση και στα προκριματικά του Champions League. Η αναμέτρηση αρχίζει στις 19:00 και θα μεταδοθεί από το NovaSports Prime.

Λίγο αργότερα, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει για τελευταία φορά στο «Απ. Νικολαΐδης» την ΑΕΚ, στην 3η αγωνιστική των Play Off του πρωταθλήματος, έχοντας δύο ήττες από την Ένωση στην κανονική περίοδο. Η ομάδα του Νίκολιτς θέλει μια ακόμα μεγάλη εκτός έδρας νίκη, για να φτάσει ακόμα πιο κοντά στην κατάκτηση της Stoiximan Super League. Σέντρα στις 21:00, μετάδοση από το Cosmote Sport 1.

