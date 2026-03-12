Οι ώρες και τα κανάλια των αγώνων ΑΕΚ και Παναθηναϊκού για το Europa και το Conference League

Η ευρωπαϊκή πορεία των «πρασίνων» συνεχίζεται με μία μεγάλη πρόκληση στο δρόμο του, καθώς επιστρέφει στους «16» του Europa League μετά από 16 χρόνια, για να αντιμετωπίσει την ισπανική Μπέτις, με τον πρώτο αγώνα να φιλοξενείται στο ΟΑΚΑ. Στόχος του Ράφα Μπενίτεθ και των παικτών του είναι ένα αποτέλεσμα που θα βάλει τα θεμέλια για την πρόκριση απέναντι στη φιναλίστ του περσινού UEFA Conference League.

Το Παναθηναϊκός–Μπέτις την Πέμπτη (12/3), στο ΟΑΚΑ, για τον πρώτο αγώνα της φάσης των «16» του Europa League θα μεταδοθεί ζωντανά στις 19:45 τόσο στον ΑΝΤ1, όσο και από το κανάλι της Cosmote Sport 3 HD.

Λίγο αργότερα, η ΑΕΚ θα φιλοξενηθεί από την Τσέλιε στην πρώτη μεταξύ τους «μάχη» στη φάση των «16» του Conference League (12/3, 22:00), με στόχο την κατάκτηση ενός θετικού αποτελέσματος προκειμένου να πάρει προβάδισμα ενόψει και της ρεβάνς την επόμενη εβδομάδα στην «Allwyn Arena».

Ο πρώτος αγώνας ανάμεσα είναι προγραμματισμένος για την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026. Η σέντρα της αναμέτρησης στο «Stadion Z’dežele» θα γίνει στις 22:00 (ώρα Ελλάδος).

Τα τηλεοπτικά δικαιώματα του UEFA Conference League στην Ελλάδα ανήκουν στην Cosmote TV και η ζωντανή μετάδοση του αγώνα Τσέλιε–ΑΕΚ θα γίνει από το κανάλι Cosmote Sport 4 HD.