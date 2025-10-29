Οι ώρες και τα κανάλια των αναμετρήσεων Κυπέλλου Ελλάδας με ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό, ΑΕΚ και Παναθηναϊκό

Η τρίτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας ξεκίνησε την Τρίτη με τρεις αναμετρήσεις, ενώ σήμερα, Τετάρτη, μπαίνουν στο πρόγραμμα οι μεγάλες ομάδες.

Στις 15:00, ο Άρης φιλοξενείται στην Καρδίτσα από το Αιγάλεω, σε μια αναμέτρηση που θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport3HD.

Μισή ώρα αργότερα, στις 15:30, η ΑΕΚ αγωνίζεται στην Ηλιούπολη, με τον αγώνα να μεταδίδεται από το Cosmote Sport2HD.

Στις 17:30, ο νταμπλούχος Ελλάδας Ολυμπιακός υποδέχεται στο Φάληρο τον Βόλο, σε ένα ματς που θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport1HD.

Στις 18:30, ο Λεβαδειακός φιλοξενεί τον Αστέρα AKTOR, με την αναμέτρηση να μεταδίδεται από το Cosmote Sport3HD.

Στις 19:30, ο Παναθηναϊκός του Ράφα Μπενίτεθ φιλοξενείται στο Περιστέρι από τον Ατρόμητο, σε έναν αγώνα που θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport2HD.

Τέλος, στις 21:30, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στην Τούμπα τον Βόλο, με τον αγώνα να μεταδίδεται από το Cosmote Sport1HD.

Δείτε εδώ το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας.