Οι ώρες και τα κανάλια των αναμετρήσεων Κυπέλλου Ελλάδας με ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό, ΑΕΚ και Παναθηναϊκό

Το Κύπελλο Ελλάδας συνεχίζεται την Τετάρτη με πέντε αναμετρήσεις και όλες τις μεγάλες ομάδες στο πρόγραμμα.

Χρήστος Μπατάκας
Χρήστος Μπατάκας

Η τρίτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας ξεκίνησε την Τρίτη με τρεις αναμετρήσεις, ενώ σήμερα, Τετάρτη, μπαίνουν στο πρόγραμμα οι μεγάλες ομάδες.

Στις 15:00, ο Άρης φιλοξενείται στην Καρδίτσα από το Αιγάλεω, σε μια αναμέτρηση που θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport3HD.

Μισή ώρα αργότερα, στις 15:30, η ΑΕΚ αγωνίζεται στην Ηλιούπολη, με τον αγώνα να μεταδίδεται από το Cosmote Sport2HD.

Στις 17:30, ο νταμπλούχος Ελλάδας Ολυμπιακός υποδέχεται στο Φάληρο τον Βόλο, σε ένα ματς που θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport1HD.

Στις 18:30, ο Λεβαδειακός φιλοξενεί τον Αστέρα AKTOR, με την αναμέτρηση να μεταδίδεται από το Cosmote Sport3HD.

Στις 19:30, ο Παναθηναϊκός του Ράφα Μπενίτεθ φιλοξενείται στο Περιστέρι από τον Ατρόμητο, σε έναν αγώνα που θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport2HD.

Τέλος, στις 21:30, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στην Τούμπα τον Βόλο, με τον αγώνα να μεταδίδεται από το Cosmote Sport1HD.

Δείτε εδώ το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας.

