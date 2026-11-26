Συνέχεια στις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις δίνουν την Πέμπτη (26/11) Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΟΦΗ.

Πρώτος στη «μάχη» ρίχνεται ο Ολυμπιακός, που υποδέχεται στο κατάμεστο «Γ. Καραϊσκάκης» την Μίλαν, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του Europa League. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 19:45 και θα μεταδοθεί από το Magenta Sport 3, καθώς επίσης και από την ελεύθερη συχνότητα του ANT1.

Ο ΟΦΗ έχει με την σειρά του την δική του σημαντική αναμέτρηση, καθώς υποδέχεται στο Παγκρήτιο την Άντερλεχτ, αναζητώντας αποτέλεσμα που θα αυξήσει κατακόρυφα τις πιθανότητες πρόκρισης στην επόμενη φάση. Το ματς των Κρητικών αρχίζει στις 22:00 και θα μεταδοθεί από το Magenta Sport 5.

Για την 4η αγωνιστική του Conference League, ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε στην Δανία για να αντιμετωπίσει την Νόρτζελαντ, με μοναδικό σκοπό το 4/4 στη League Phase. Η «μάχη» των πράσινων είναι προγραμματισμένη στις 22:00 με μετάδοση στο Magenta Sport 4.