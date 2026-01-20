Οι ώρες και τα κανάλια των αναμετρήσεων Ολυμπιακού-Παναθηναϊκού απέναντι σε Μακάμπι και Μπασκόνια

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός επιστρέφουν σε εντός έδρας αναμετρήσεις για την 23η αγωνιστικής της Euroleague.



Οι Πειραιώτες φιλοξενούν την Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στις 19:15 και η αναμέτρηση θα μεταδοθεί απευθείας από το Novasports 4. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα έχει στη διάθεση του όλους τους παίκτες (πλην όσων είναι τραυματίες καιρό όπως ο Φαλ) και θέλει η ομάδα του να συνεχίσει τις θετικές εμφανίσεις και τις νίκες.



Από την άλλη πλευρά, οι «πράσινοι» ετοιμάζονται να υποδεχτούν στο ΟΑΚΑ την Μπασκόνια στις 21:15 με απευθείας μετάδοση από το Novasports Prime. Ο Αταμάν, τον τελευταίο καιρό φαίνεται προβληματισμένος από τους παίκτες του, με την απόδοση τους τόσο απέναντι στον ΠΑΟΚ, όσο και αυτή κόντρα στη Μπάγερν (ήττα με 85-78) να βάζει ένα «πρέπει» στο σημερινό παιχνίδι και μια ανάγκη για restart.