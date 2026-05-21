Σπορ Ποδόσφαιρο Super League 1 Αστέρας Τρίπολης Πανσερραϊκός Παναιτωλικός Κηφισιά ΑΕΛ Αθλητικές Μεταδόσεις

Οι ώρες και τα κανάλια των αναμετρήσεων της τελευταίας αγωνιστικής των playout της Super League

Που θα παρακολουθήσετε την τελευταία αγωνιστική των playout της Stoiximan Super League.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Η αυλαία στα playout της Stoiximan Super League πέφτει την Πέμπτη (21/5) αν και έχει κριθεί ποιες είναι οι ομάδες που υποβιβάζονται.

ΑΕΛ Novibet και Πανσερραϊκός αποχαιρετούν την μεγάλη κατηγορία και θα αγωνιστούν την τελευταία αγωνιστική για να κλείσουν την σεζόν θετικά.

Οι αναμετρήσεις της τελευταίας αγωνιστικής ξεκινάνε με το ματς του Ατρομήτου με τον Πανσερραϊκό στις 18:00, που θα μεταδοθεί από το Nova Sports 2.

Η Κηφισιά υποδέχεται την ΑΕΛ Novibet στην Νεάπολη στις 19:00. Την αναμέτρηση θα παρακολουθήσετε από το Cosmote Sport 2.

Τέλος, ο Παναιτωλικός υποδέχεται τον Αστέρα AKTOR, στην τελευταία αναμέτρηση για τα 100 του χρόνια. Το ματς θα διεξαχθεί στις 19:00 και θα μεταδοθεί από την Cosmote Sport 1.

