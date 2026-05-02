Οι ώρες και τα κανάλια των αναμετρήσεων των PlayOut της Stoiximan Super League

Η 6η αγωνιστική των PlayOut της Stoiximan Super League το απόγευμα του Σαββάτου (2/5) τραβάει όλα τα βλέμματα, με την μάχη της παραμονής να έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Το πρόγραμμα ανοίγει στο Αγρίνιο, εκεί που ο Παναιτωλικός αντιμετωπίζει την Κηφισιά στις 17:00, σε μια αναμέτρηση που θα μεταδοθεί από την Cosmote Sport 1.

Το ντέρμπι της αγωνιστικής, από την άποψη βαθμολογικού ενδιαφέροντος, θα γίνει στις Σέρρες, καθώς ο τοπικός Πανσερραϊκός θα υποδεχτεί την ΑΕΛ Novibet στις 17:30 σε μια μάχη που θα κρίνει πολλά για την συνέχεια των δυο ομάδων. Το παιχνίδι θα το παρακολουθήσετε από το κανάλι Nova Sports 2.

Την αγωνιστική θα κλείσει η αναμέτρηση του Αστέρα AKTOR με τον Ατρόμητο στις 19:30, με τους γηπεδούχους να θέλουν να εκμεταλλευτούν την έδρα τους για να κερδίσουν και να κάνουν σημαντικό βήμα για την παραμονή. Το παιχνίδι θα το παρακολουθήσετε από το κανάλι Nova Sports Prime.