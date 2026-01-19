Breaking news icon BREAKING
NEWS

Κίνηση: «Εφιάλτης» στον Κηφισό λόγω εργασιών - Αρκετά προβλήματα σε πολλούς δρόμους

Σπορ Λεβαδειακός Παναθηναϊκός Βόλος Ποδόσφαιρο Αθλητικές Μεταδόσεις Παναιτωλικός Ατρόμητος

Οι ώρες και τα κανάλια των δυο αναμετρήσεων της Super League - Ιστορική ευκαιρία για τον Λεβαδειακό

Με δυο αναμετρήσεις να ρίχνουν την αυλαία της αγωνιστικής, ο Λεβαδειακός θα έχει την ευκαιρία να ξεφύγει στο +9 από τον Παναθηναϊκό.

Eurokinissi
Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Με δύο αγώνες ολοκληρώνεται τη Δευτέρα (19/01) η 17η αγωνιστική της Stoiximan Super League και το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην προσπάθεια του Λεβαδειακού ν' αυξήσει τη διαφορά από τον Παναθηναϊκό στους 9 βαθμούς.

Στις 18:00 ο Παναιτωλικός θα υποδεχτεί την ομάδα της Βοιωτίας και η αναμέτρηση αυτή θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2HD.

Στις 20:00 η αυλαία της 17ης αγωνιστικής θα κλείσει στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, εκεί όπου ο Βόλος φιλοξενεί τον Ατρόμητο. Το παιχνίδι αυτό θα μεταδοθεί από το COSMOTE SPORT 1HD.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Σπορ Λεβαδειακός Παναθηναϊκός Βόλος Ποδόσφαιρο Αθλητικές Μεταδόσεις Παναιτωλικός Ατρόμητος

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader