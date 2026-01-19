Οι ώρες και τα κανάλια των δυο αναμετρήσεων της Super League - Ιστορική ευκαιρία για τον Λεβαδειακό

Με δύο αγώνες ολοκληρώνεται τη Δευτέρα (19/01) η 17η αγωνιστική της Stoiximan Super League και το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην προσπάθεια του Λεβαδειακού ν' αυξήσει τη διαφορά από τον Παναθηναϊκό στους 9 βαθμούς.



Στις 18:00 ο Παναιτωλικός θα υποδεχτεί την ομάδα της Βοιωτίας και η αναμέτρηση αυτή θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2HD.



Στις 20:00 η αυλαία της 17ης αγωνιστικής θα κλείσει στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, εκεί όπου ο Βόλος φιλοξενεί τον Ατρόμητο. Το παιχνίδι αυτό θα μεταδοθεί από το COSMOTE SPORT 1HD.