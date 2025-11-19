Οι ώρες και τα κανάλια των ευρωπαϊκών αναμετρήσεων για ΠΑΟΚ, Περιστέρι, Πανιώνιο

«Γεμάτο» είναι το πρόγραμμα της ημέρας για ακόμα μια φορά, με τη δράση να στρέφεται στο Eurocup και το FIBA Europe Cup.

Ο Πανιώνιος αντιμετωπίζει την Λιετκαμπέλις στις 19:30 και η αναμέτρηση θα μεταδοθεί στο Novasports Prime από το κλειστό της Γλυφάδας.

Ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί την Μπραουνσβάιγκ, σε ένα παιχνίδι που θα κρίνει την πρώτη θέση του ομίλου στο FIBA Europe Cup. Τζάμπολ στις 20:15 και τηλεοπτική κάλυψη από το ΕΡΤ 2 Sport.

Το Περιστέρι ταξιδεύει στην Τσεχία, για να αντιμετωπίσει την Μπρνο, για την 6η αγωνιστική του ομίλου στο FEC. Τζάμπολ στις 19:00 και μετάδοση από το ΕΡΤ Sports 4.

Δείτε όλο το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας μέσα από το Athletiko.