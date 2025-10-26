Σπορ Ποδόσφαιρο Super League 1 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΑΕΚ ΠΑΟΚ Άρης

Οι ώρες και τα κανάλια του ντέρμπι Ολυμπιακός- ΑΕΚ και των υπόλοιπων αγώνων της Super League

Το ντέρμπι Ολυμπιακός-ΑΕΚ δεσπόζει στο κυριακάτικο πρόγραμμα της Super League-Η μέρα περιλαμβάνει επίσης Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και Άρη.

Eurokinissi
Eurokinissi
Το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΑΕΚ ξεχωρίζει στο πρόγραμμα της Κυριακής για τη Super League.

Η σπουδαία αυτή αναμέτρηση στο «Γ. Καραϊσκάκης» θα ξεκινήσει στις 21:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Cosmote Sport 1HD.

Νωρίτερα, στις 17:00, ο Λεβαδειακός υποδέχεται τον Άρη, με το παιχνίδι να προβάλλεται από το Novasports 2HD.

Στις 17:30, ο Παναθηναϊκός του Ράφα Μπενίτεθ φιλοξενεί στη Λεωφόρο τον Αστέρα AKTOR (Cosmote Sport 1HD), ενώ στις 19:30 ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στην Τούμπα τον Βόλο, σε αναμέτρηση που θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

