Οι ώρες και τα κανάλια του Ολυμπιακός - Άρης και των υπόλοιπων αγώνων της Super League

Στο πρόγραμμα του Σαββάτου της Stoiximan Super League ξεχωρίζει το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Άρη.

Το ντέρμπι της αγωνιστικής θα λάβει χώρα στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» στις 20:00 και θα μεταδοθεί απο την Cosmote Sport 1.

Νωρίτερα, συγκεκριμένα στις 18:00, ο Βόλος μετά την βαριά ήττα στην Τούμπα, θα υποδεχτεί τον βελτιωμένο Παναθηναϊκό του Ράφα Μπενίτεθ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, με τον αγώνα να μεταδίδεται από την Cosmote Sport 2.

Τέλος ο Ατρόμητος θα υποδεχτεί την Κηφισιά στο Περιστέρι στις 19:30 σε έναν αγώνα που θα προβληθεί στο Nova Sports Prime.

H δράση στην Stoiximan GBL συνεχίζεται με την πέμπτη αγωνιστική. Από το πρόγραμμα της ημέρας δεσπόζει το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα σε Άρη και ΠΑΟΚ που είναι προγραμματισμένο για τις 18:15.

Παράλληλα, η ΑΕΚ «δοκιμάζεται» στην έδρα του Περιστερίου (16:00), ενώ ο Κολοσσός Ρόδου φιλοξενεί τον Πανιώνιο, αλλά και ο Προμηθέας την Καρδίτσα.

Τα παιχνίδια της 5ης αγωνιστικής:

Κολοσσός Ρόδου - Πανιώνιος, 16:00, ΕΡΤ Sports 1

Περιστέρι - ΑΕΚ, 16:00, ΕΡΤ2

Άρης - ΠΑΟΚ, 18:15, ΕΡΤ2

Προμηθέας - Καρδίτσα, 18:15, ΕΡΤ Sports 1

