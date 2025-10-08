Οι ώρες και τα κανάλια για τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις Άρη και Καρδίτσας
Οι ώρες και τα κανάλια που θα μεταδώσουν τις αναμετρήσεις του Άρη και της Καρδίτσας σε Eurocup και BCL αντίστοιχα.
Ώρα... Ευρώπης για Άρη και Καρδίτσα, που ρίχνονται στη μάχη στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του Eurocup, αλλά και της πρεμιέρας του BCL, αντίστοιχα.
Ο Άρης υποδέχεται το Αμβούργο στο Αλεξάνδρειο, το οποίο αναμένεται κατάμεστο. Το τζάμπολ του αγώνα θα γίνει στις 20:00 και η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.
Η Καρδίτσα αντιμετωπίζει την Οστάνδη, εκτός έδρας, στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι της ιστορίας της. Η αναμέτρηση θα κάνει τζάμπολ στις 21:30 και θα μεταδοθεί από το CosmoteSport 4.
«Εμφύλιος» στο Ισραήλ για την Euroleague
Η 3η αγωνιστική της Euroleague κάνει τζάμπολ με ντέρμπι. Για την ακρίβεια, η Χάποελ Τελ Αβίβ, του Δημήτρη Ιτούδη, υποδέχεται την Μακάμπι, με τις δύο ομάδες να έχουν σαν στόχο μόνο τη νίκη.
Από τη μία η Χάποελ έχει μπει με το δεξί στη διοργάνωση, έχοντας ρεκόρ 2-0, την ώρα που η Μακάμπι μετράει ρεκόρ 0-2, με το πέρας της πρώτης «διαβολοβδομάδας» της διοργάνωσης.
Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στη Βουλγαρία και θα κάνει τζάμπολ στις 21:05, ενώ θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι Novasports 4.