Οι παίκτες του Ερνέστο Βαλβέρδε προσγειώθηκαν στη Πράγα και... έπαιξαν χιονοπόλεμο (vid)

Πριν λίγες ώρες αφήχθη στην χιονισμένη Πράγα η Αθλέτικ Μπιμλπάο, ομάδα του γνώριμου στα ελληνικά γήπεδα, Ερνέστο Βαλβέρδε, με σκοπό την προετοιμασία για το πολύ σημαντικό ματς της Τρίτης ενάντια στην Σλάβια Πράγας στην πέμπτη φάση της League Phase του Champions League. Παρόλο που οι Βάσκοι «καίγονται» για το τρίποντο και πρόσφατα ηττήθηκαν με 4-0 από την Μπαρτσελόνα στο νέο Καμπ Νου ,η αποστολή δεν μπορούσε παρά να παίξει με το πυκνό χιόνι που αντίκρισε στο αεροδρόμιο της πόλης

Οι παίκτες που επιβιβάστηκαν πρώτοι στο λεωφορείο με το που είδαν το χιόνι άρχισαν να φτιάχνουν χιονόμπαλες και να τις πετούν προς τους συμπαίκτες τους, οι οποίοι αποβιβάζονταν εκείνη την ώρα. Νίκο Γουίλιαμς και Ουνάι Σιμόν ήταν μερικοί άτυχοι που δέχθηκαν τα πρώτα «πυρά».

Το ματς της ερχόμενης Τρίτης είναι ζήτημα «ζωής και θανάτου» για τους Βάσκους καθώς επρόκειτο να αγωνιστούν σε μια δύσκολη έδρα με χαμηλές θερμοκρασίες και απέναντι σε μια σκληρή ομάδα με δυνατούς οπαδούς. Μήπως όμως αυτός ο χιονοπόλεμος αποτελέσει τον τέλειο αντιπερισπασμό, προκειμένου να διαγράψουν την μέτρια πορεία τους ως τώρα τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ισπανία;