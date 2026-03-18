Οι... παλιοσειρές δείχνουν το δρόμο στους νεότερους πασόκους

Με τα καλύτερα λόγια μίλησε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Διεύρυνσης για τον Κώστα Σκανδαλίδη ο Νίκος Ανδρουλάκης. «Ευχαριστώ πάνω απ’ όλα τον φίλο μου, τον Κώστα Σκανδαλίδη, που ανέλαβε αυτήν την ευθύνη.Ο Κώστας έχει μια διαδρομή που, νομίζω ότι είναι σφραγίδα ότι αυτή η διαδικασία της αμφίπλευρης πολιτικής διεύρυνσης θα έχει θετικό αποτύπωμα στον αγώνα μας στις εθνικές εκλογές», είπε κλείνοντας ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος είχε πάντα σχέσεις εκτίμησης μαζί του, αν εξαιρέσουμε το διάστημα μετά τις ευρωεκλογές που ο Σκανδαλίδης δεν τον είχε στηρίξει και είχαν ψυχρανθεί.

Το ιστορικό στέλεχος, παίρνοντας αμέσως μετά τον λόγο ανταπέδωσε τις ευχαριστίες προς τον Ανδρουλάκη, επεφύλασσε όμως μια καλή κουβέντα και για έναν συνονόματό του, που δεν ήταν στην αίθουσα, αλλά η συμβολή του στο εγχείρημα είναι τεράστια. Επρόκειτο για τον Κώστα Λαλιώτη, ο οποίος συνειδητά εδώ και χρόνια αποφεύγει τους προβολείς του προσκηνίου, όμως κάνει δουλειά που δεν κάνουν μαζί μπορεί και δέκα στελέχη. «Μια ξεχωριστή, θα μου επιτρέψετε αναφορά σε έναν άνθρωπο που έχει εξέχουσα θέση και ενεργή βοήθεια και πρέπει να σημειωθεί. Είναι ο Κώστας Λαλιώτης, που βοήθησε πάρα πολύ σε αυτήν τη διαδικασία και θα ήταν παράλειψη να μην το αναφέρω», είπε ο Σκανδαλίδης, αποδίδοντας τα Καίσαρος τω Καίσαρι.

Η ιστορική γενιά του ΠΑΣΟΚ πάντως -ειδικά στις κρίσιμες στιγμές- έχει μια αίσθηση της συντροφικότητας που λείπει από τα νεότερα στελέχη, πολλά εκ των οποίων ψάχνονται διαρκώς για να «καρφώσουν» συντρόφους τους.