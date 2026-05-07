Οι παρεμβάσεις των βουλευτών στην Κ.Ο. της ΝΔ-Βορίδης: Επίθεση από Κοβέσι, καταχωρήθηκε ως πολιτικός

Περίπου 45 βουλευτές της ΝΔ έχουν ζητήσει να τοποθετηθούν στην συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας η οποία ξεκίνησε με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη ο οποίος κινήθηκε σε ενωτικούς τόνους.

Αιχμηρή για τη στάση της Λάουρα Κοβέσι ήταν η παρέμβαση του Μάκη Βορίδη:

«Η επίθεση έρχεται από μία δικαστικό την κ. Κοβέσι η οποία καταχωρήθηκε ως πολιτικός από τις τοποθετήσεις που έχει κάνει η ίδια» είπε ο κ. Βορίδης ο οποίος τόνισε πως και οι 13 υποθέσεις που αφορούν σε βουλευτές της ΝΔ «είναι αστήρικτες υποθέσεις».



Ο κ. Βορίδης μίλησε για «αμφισβήτηση του ρόλου του βουλευτή»

«Γεννάται ένα ζήτημα οριοθέτησης. Θα δεχόμαστε πολίτες στο γραφείο μας; Έρχονται γιατί έχουν προβλήματα. Επιτρέπεται να μιλάμε με τη δημόσια διοίκηση; Χρειάζεται οριοθέτηση. Και ένα ισχυρό μήνυμα απέναντι στην ανεύθυνη αντιπολίτευση, τέρμα στην ποινικοποίηση της δραστηριότητας των βουλευτών» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Μητσοτάκης: Δεν τίθεται θέμα μείωσης του αριθμού των βουλευτών

Ο Θανάσης Ζεμπίλης - βουλευτής Εύβοιας - εξέφρασε τη διαφωνία του με κάθε σκέψη ή συζήτηση περί μείωσης του αριθμού των βουλευτών.

Στο σημείο αυτό παρενέβη ο Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος ξεκαθάρισε πως το Σύνταγμα ορίζει τον αριθμό των βουλευτών μεταξύ 200 και 300 και δεν υπάρχει στη συνταγματική αναθεώρηση κάποια πρόταση για μείωση του αριθμού των βουλευτών.



Τακτικότερες συναντήσεις με τους βουλευτές ζήτησε ο Δημήτρης Καιρίδης.

Πλεύρης: Οι υπουργοί θα πρέπει να βγαίνουν στα πάνελ

Υπέρ του ασυμβίβαστου υπουργού και βουλευτή τάχθηκε στη διάρκεια της παρέμβασής του ο Θάνος Πλεύρης επισημαίνοντας πως εάν υιοθετηθεί μερικώς το ασυμβίβαστο θα πρέπει να προβλεφθεί κώλυμμα στον εξωκοινοβουλευτικό υπουργό να πολιτευτεί ως βουλευτής στις επόμενες εκλογές.

Ο κ. Πλεύρης ζήτησε οι υπουργοί να σέβονται τους βουλευτές και σημείωσε μάλιστα πως πρώτοι εκείνοι θα πρέπει να εκπροσωπούν και να στηρίζουν την κυβέρνηση στα πάνελ. «Να αφήσουμε πίσω την άκαπνη δημοφιλία ως υπουργοί και να αγωνιστούμε για τη ΝΔ» είπε ο κ. Πλεύρης.

Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος άφησε αιχμές για το Επιτελικό Κράτος το οποίο αν και είπε πως έχει δοκιμαστεί και έχει πετύχει, τόνισε πως υπάρχει «το επιλεκτικό κράτος το οποίο είναι αυτό το οποίο δεν βγαίνει στις μάχες».

«Κάποιοι συνάδελφοι αρνούνται να βγουν στην μάχη. Για τον κύριο Σκέρτσο, εγώ έχω διαφωνήσει μαζί του, όμως εκφράζει θέσεις, μιλάει, υποστηρίζει όπως μπορεί την παράταξη, οι υπόλοιποι είμαστε τόσο σωστοί; Και είμαστε στη Βουλή για νομοσχέδια και βρισκόμαστε 2,3 ομιλητές; Να κάνουμε την αυτοκριτική μας και να κοιταχτούμε στα μάτια» είπε ο κ. Μαρκόπουλος.



